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Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций из-за рисков COVID-19
Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций для работы в различных сферах деятельности из-за сохранения рисков коронавируса, заявила глава ведомства Анна... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:57
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анна попова
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций из-за рисков COVID-19

10:57 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций для работы в различных сферах деятельности из-за сохранения рисков коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
"Было уже понятно, что эта инфекция имеет свою эпидемиологию, мы начали её понимать. Мы понимали, что вот какое-то время сейчас пройдет и надо будет возвращаться в новых условиях. И мы написали эти правила. Сегодня их почти 50 - различных методических рекомендаций, не жёстких требований, а методических рекомендаций, которые меняются и которые сегодня распространены на ну все уже введённые в действие сферы деятельности нашей", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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