Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций из-за рисков COVID-19

"Было уже понятно, что эта инфекция имеет свою эпидемиологию, мы начали её понимать. Мы понимали, что вот какое-то время сейчас пройдет и надо будет возвращаться в новых условиях. И мы написали эти правила. Сегодня их почти 50 - различных методических рекомендаций, не жёстких требований, а методических рекомендаций, которые меняются и которые сегодня распространены на ну все уже введённые в действие сферы деятельности нашей", - сказала она.