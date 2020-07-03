https://ria.ru/20200703/1573833815.html
Российские ученые отказались от идеи медицинского модуля для МКС
Российские ученые отказались от идеи создать для российского сегмента Международной космической станции полноценный медицинский модуль, так как станция будет... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:56
2020-07-03T10:56
распространение нового коронавируса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
олег орлов
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155314/88/1553148820_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c4e2fa7aae2eeea0f20904c8b8b31c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Российские ученые отказались от идеи создать для российского сегмента Международной космической станции
полноценный медицинский модуль, так как станция будет служить еще не очень долго, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП
) РАН Олег Орлов
.
В настоящее время работа МКС продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта сейчас обсуждают возможное продление до 2028 или даже до 2030 года. Специалисты считают, что технически это реализуемо.
"Полноценный медицинский модуль пока, к сожалению, не стоит в повестке дня. И потом – для МКС уже поздно что-то новое затевать, а дальнейшие планы пока не определены", - сказал Орлов.
В то же время ученые работают над силовым многофункциональным тренажером, который планировалось разместить в таком модуле. Сейчас разработка находится на стадии изготовления опытных образцов самого тренажера и виброизоляции, которые в дальнейшем будут испытаны на специальном стенде-подвеске.
Ранее сообщалось о предложении ученых создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов на Международной космической станции. В нем можно было бы разместить тренажеры и аппаратуру для медицинских тестов и экспериментов.
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда", в котором также находятся каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол.