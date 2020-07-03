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Российские ученые отказались от идеи медицинского модуля для МКС
Российские ученые отказались от идеи создать для российского сегмента Международной космической станции полноценный медицинский модуль, так как станция будет... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:56
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международная космическая станция (мкс)
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российская академия наук
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353
60
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов

Российские ученые отказались от идеи медицинского модуля для МКС

10:56 03.07.2020
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© NASA / Nick HagueКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© NASA / Nick Hague
Корабль "Союз" пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские ученые отказались от идеи создать для российского сегмента Международной космической станции полноценный медицинский модуль, так как станция будет служить еще не очень долго, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
В настоящее время работа МКС продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта сейчас обсуждают возможное продление до 2028 или даже до 2030 года. Специалисты считают, что технически это реализуемо.
"Полноценный медицинский модуль пока, к сожалению, не стоит в повестке дня. И потом – для МКС уже поздно что-то новое затевать, а дальнейшие планы пока не определены", - сказал Орлов.
В то же время ученые работают над силовым многофункциональным тренажером, который планировалось разместить в таком модуле. Сейчас разработка находится на стадии изготовления опытных образцов самого тренажера и виброизоляции, которые в дальнейшем будут испытаны на специальном стенде-подвеске.
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Ранее сообщалось о предложении ученых создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов на Международной космической станции. В нем можно было бы разместить тренажеры и аппаратуру для медицинских тестов и экспериментов.
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда", в котором также находятся каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол.
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Распространение нового коронавирусаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег Орлов
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