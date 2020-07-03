Заседание парламента Молдавии вновь отменили из-за бойкота оппозиции

Заседание парламента в четверг сорвалось, поскольку молдавская оппозиция объявила бойкот инициативе правительства. Кабмин взял на себя ответственность за пересмотр четырех проектов, которые касаются государственного бюджета на 2020 года. Кабмин предлагает выделить дополнительные средства для социальной поддержки граждан: увеличить зарплату медработников, выделить материальную помощь пенсионерам, увеличить фонд субсидий для сельского хозяйства, поддержать мелкие и средние предприятия. В результате этих изменений дефицит госбюджета составит около миллиарда долларов. Правительство рассчитывает покрыть его за счет грантов, займов и доходов от приватизации.