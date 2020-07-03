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Заседание парламента Молдавии вновь отменили из-за бойкота оппозиции
Заседание парламента Молдавии отменили в пятницу из-за отсутствия кворума, оппозиция второй день подряд отказывается слушать членов правительства, взявших на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:56
ион кику
зинаида гречаный
молдавия
в мире
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ион кику, зинаида гречаный, молдавия, в мире

Заседание парламента Молдавии вновь отменили из-за бойкота оппозиции

10:56 03.07.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Заседание парламента Молдавии отменили в пятницу из-за отсутствия кворума, оппозиция второй день подряд отказывается слушать членов правительства, взявших на себя ответственность за поправки в закон о госбюджете на 2020 год, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание парламента в четверг сорвалось, поскольку молдавская оппозиция объявила бойкот инициативе правительства. Кабмин взял на себя ответственность за пересмотр четырех проектов, которые касаются государственного бюджета на 2020 года. Кабмин предлагает выделить дополнительные средства для социальной поддержки граждан: увеличить зарплату медработников, выделить материальную помощь пенсионерам, увеличить фонд субсидий для сельского хозяйства, поддержать мелкие и средние предприятия. В результате этих изменений дефицит госбюджета составит около миллиарда долларов. Правительство рассчитывает покрыть его за счет грантов, займов и доходов от приватизации.
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"К сожалению, наши коллеги продолжают бойкотировать заседание парламента, я вынуждена констатировать отсутствие кворума", - заявила спикер парламента Зинаида Гречаный на заседании.
Глава фракции партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил на брифинге, что его фракция не будет участвовать в заседании, в рамках которого премьер Ион Кику вместе с членами кабмина должен был представить депутатам инициативу. "Мы поддержим все инициативы, которые есть в этих законопроектах, но рассматривать их нужно в обычном порядке. Поэтому сегодня мы участвовать в заседании не будем, предлагаем коллегам мобилизоваться, рассмотреть эти законы, чтобы принять их к следующему четвергу, как положено, в ординарном порядке" - заявил Гросу.
Его инициативу поддержали депутаты партии "Шор", партии "Действие и солидарность", а также партия Pro Moldova.
В результате на заседании присутствовали только депутаты Соцпартиии и Демпартии - 49 человек, для кворума необходимо присутствие минимум 51 депутата из 101.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
30 июня, 20:13Сказано в эфире
"Удар по связям с Россией". Эксперт оценил события в парламенте МолдавииВ молдавском парламенте правящая пропрезидентская коалиция утратила большинство. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik предположил, как это может отразиться на взаимоотношениях Кишинева и Москвы.
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Ион КикуЗинаида ГречаныйМолдавияВ мире
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