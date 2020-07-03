В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция , сообщила администрация региона.

"Из подтвержденных: 17 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших - от 19 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4859, из них 1698 без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, среди них 1535 выписаны из стационара, 1646 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 23 человека.

На госпитализации сейчас находится 401 человек, из них диагноз "пневмония" у 303 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением - 2997 пациента, из них 1250 с подтверждённым коронавирусом.

Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.