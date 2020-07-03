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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

10:51 03.07.2020
153
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.
"Из подтвержденных: 17 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших - от 19 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4859, из них 1698 без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, среди них 1535 выписаны из стационара, 1646 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 23 человека.
На госпитализации сейчас находится 401 человек, из них диагноз "пневмония" у 303 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением - 2997 пациента, из них 1250 с подтверждённым коронавирусом.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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