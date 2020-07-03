https://ria.ru/20200703/1573833591.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:51
2020-07-03T10:51
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости.
Пациенты в возрасте от 19 до 83 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области
, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция
, сообщила администрация региона.
"Из подтвержденных: 17 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших - от 19 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4859, из них 1698 без клинических проявлений. Выздоровели 3185 человек, среди них 1535 выписаны из стационара, 1646 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 23 человека.
На госпитализации сейчас находится 401 человек, из них диагноз "пневмония" у 303 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением - 2997 пациента, из них 1250 с подтверждённым коронавирусом.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.