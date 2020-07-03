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Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу СК РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:51
следственный комитет россии (ск рф)
тувалу
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), тувалу, происшествия

Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым

10:51 03.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу СК РФ.
Накануне мама ребенка с сожителем, прихватив ребенка, начала выпивать на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района. Мальчика женщина хватилась только вечером, при этом об обстоятельствах случившегося она следствию ничего сказать не смогла из-за сильного опьянения.
"Тело ребенка было обнаружено в водах реки в 500 метрах от места исчезновения. На теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено", - говорится в релизе.
Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного после пропажи, продолжается, но из него планируется выделить новое дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Также Следственный комитет проверит, не халатно ли отнеслись к ситуации органы профилактики.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00
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00026140
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Следственный комитет России (СК РФ)ТувалуПроисшествия
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