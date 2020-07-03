Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым

КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу СК РФ.

Накануне мама ребенка с сожителем, прихватив ребенка, начала выпивать на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района. Мальчика женщина хватилась только вечером, при этом об обстоятельствах случившегося она следствию ничего сказать не смогла из-за сильного опьянения.

"Тело ребенка было обнаружено в водах реки в 500 метрах от места исчезновения. На теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено", - говорится в релизе.

Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного после пропажи, продолжается, но из него планируется выделить новое дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.