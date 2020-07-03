https://ria.ru/20200703/1573833562.html
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу СК РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:51
2020-07-03T10:51
следственный комитет россии (ск рф)
тувалу
происшествия
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тувалу
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тувалу, происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости.
В Туве нашли мертвым четырехлетнего ребенка, пропавшего в то время, как его мать выпивала, сообщает в пятницу СК
РФ.
Накануне мама ребенка с сожителем, прихватив ребенка, начала выпивать на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района. Мальчика женщина хватилась только вечером, при этом об обстоятельствах случившегося она следствию ничего сказать не смогла из-за сильного опьянения.
"Тело ребенка было обнаружено в водах реки в 500 метрах от места исчезновения. На теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено", - говорится в релизе.
Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного после пропажи, продолжается, но из него планируется выделить новое дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Также Следственный комитет проверит, не халатно ли отнеслись к ситуации органы профилактики.