Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573833480.html
Омича будут судить за убийство пасынка из-за сутулости
Житель Омской области решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти - в итоге ребенок скончался, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:50
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
большереченский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://ria.ru/20190819/1557646113.html
https://ria.ru/20181106/1532190946.html
омская область
большереченский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1400x0_80_0_0_321ae36cbd4452242ea1c6d1615c8994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:92:1738:1831_1400x0_80_0_0_013ca906d67b3d9a5a46300f8f9f3b5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), омская область, большереченский район, происшествия

Омича будут судить за убийство пасынка из-за сутулости

10:50 03.07.2020
4177
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Житель Омской области решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти - в итоге ребенок скончался, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел 10 сентября 2019 года в селе Новологиново Большереченского района Омской области.
Наручники
19 августа 2019, 17:42
Жителю Подмосковья дали 24 года колонии за убийство восьмилетнего пасынка
"Ранее судимый обвиняемый…в наказание за то, что семилетний сын сожительницы, делая уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. Успокаивая, после этого он бросил ребенка на диван. В результате … наступила смерть мальчика от удушья", - говорится в релизе.
Поняв, что совершил, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что тот заснул, а сам убежал из дома неделю скрывался в лесу, пока его не задержали.
После этого, по данным следователей, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что ее сын спит. Подозреваемый убежал из дома и неделю скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции.
Сейчас расследование уголовного дела об убийстве малолетнего завершено. Обвиняемый вину признал частично: по его словам, убить мальчика он не хотел.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Омский областной суд для рассмотрения. Фигуранту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
Преступление. Архивное фото
6 ноября 2018, 12:35
Житель Тюменской области убил пасынка из-за спора при выборе телеканала
2000206
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьБольшереченский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Статуя Фемиды в суде
Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле не примут во внимание обеспокоенность Запада из-за поправок
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Лента новостейМолния