https://ria.ru/20200703/1573833480.html
Омича будут судить за убийство пасынка из-за сутулости
Житель Омской области решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти - в итоге ребенок скончался, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:50
2020-07-03T10:50
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
большереченский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://ria.ru/20190819/1557646113.html
https://ria.ru/20181106/1532190946.html
омская область
большереченский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1400x0_80_0_0_4642934caaec108d281884cb42d47be0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1400x0_80_0_0_321ae36cbd4452242ea1c6d1615c8994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:92:1738:1831_1400x0_80_0_0_013ca906d67b3d9a5a46300f8f9f3b5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), омская область, большереченский район, происшествия
ОМСК, 3 июл - РИА Новости.
Житель Омской области
решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти - в итоге ребенок скончался, сообщает в пятницу региональное управление СК
РФ.
Инцидент произошел 10 сентября 2019 года в селе Новологиново Большереченского района
Омской области.
"Ранее судимый обвиняемый…в наказание за то, что семилетний сын сожительницы, делая уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. Успокаивая, после этого он бросил ребенка на диван. В результате … наступила смерть мальчика от удушья", - говорится в релизе.
Поняв, что совершил, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что тот заснул, а сам убежал из дома неделю скрывался в лесу, пока его не задержали.
После этого, по данным следователей, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что ее сын спит. Подозреваемый убежал из дома и неделю скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции.
Сейчас расследование уголовного дела об убийстве малолетнего завершено. Обвиняемый вину признал частично: по его словам, убить мальчика он не хотел.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Омский областной суд для рассмотрения. Фигуранту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.