Омича будут судить за убийство пасынка из-за сутулости

ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Житель Житель Омской области решил наказать семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, схватил его за рубашку и начал трясти - в итоге ребенок скончался, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 10 сентября 2019 года в селе Новологиново Большереченского района Омской области.

"Ранее судимый обвиняемый…в наказание за то, что семилетний сын сожительницы, делая уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. Успокаивая, после этого он бросил ребенка на диван. В результате … наступила смерть мальчика от удушья", - говорится в релизе.

Поняв, что совершил, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что тот заснул, а сам убежал из дома неделю скрывался в лесу, пока его не задержали.

После этого, по данным следователей, 30-летний мужчина сказал матери мальчика, что ее сын спит. Подозреваемый убежал из дома и неделю скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции.

Сейчас расследование уголовного дела об убийстве малолетнего завершено. Обвиняемый вину признал частично: по его словам, убить мальчика он не хотел.