В экстренных службах рассказали об аварии на газопроводе под Самарой

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Длина поврежденного в результате незаконной врезки участка газопровода в Самарской области составляет 10 километров, выходящий из трубы газ скапливается в пониженных участках местности в районе аварии, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе, была объявлена эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.
"Участок газопровода с двух сторон перекрыт задвижками, длина участка - 10 километров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за отсутствия ветра выходящий газ скапливается в низменных участках местности в районе порыва.