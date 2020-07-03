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В экстренных службах рассказали об аварии на газопроводе под Самарой
Длина поврежденного в результате незаконной врезки участка газопровода в Самарской области составляет 10 километров, выходящий из трубы газ скапливается в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:10
волжский район
самарская область
происшествия
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волжский район
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
волжский район, самарская область, происшествия

В экстренных службах рассказали об аварии на газопроводе под Самарой

10:48 03.07.2020 (обновлено: 12:10 03.07.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОпасная зона недалеко от места прорыва газопровода в Самарской области
Опасная зона недалеко от места прорыва газопровода в Самарской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Опасная зона недалеко от места прорыва газопровода в Самарской области
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Длина поврежденного в результате незаконной врезки участка газопровода в Самарской области составляет 10 километров, выходящий из трубы газ скапливается в пониженных участках местности в районе аварии, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе, была объявлена эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.
Аварийная служба
10:46
Аварию на газопроводе в Самарской области планируют устранить сегодня
"Участок газопровода с двух сторон перекрыт задвижками, длина участка - 10 километров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за отсутствия ветра выходящий газ скапливается в низменных участках местности в районе порыва.
Вентиль
09:07
В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода
001010
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Волжский районСамарская областьПроисшествия
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