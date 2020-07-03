Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573833340.html
Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для "удаленки"
Более 60% преподавателей российских вузов так и не приобрели достаточных компетенций для работы в дистанционном формате, следует из аналитического доклада... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:49
навигатор абитуриента
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126945_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_a501a0909113bd101838deb4ab70bdd3.jpg
https://ria.ru/20200616/1573020262.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126945_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_a501a0909113bd101838deb4ab70bdd3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126945_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1bcc81b24d1269a5456dd61c6a905907.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126945_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_166c15eff6c4baf910bac550f7a8cbaa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, общество

Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для "удаленки"

10:47 03.07.2020 (обновлено: 10:49 03.07.2020)
215
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУченица на дистанционном обучении у себя дома
Ученица на дистанционном обучении у себя дома
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ученица на дистанционном обучении у себя дома. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 60% преподавателей российских вузов так и не приобрели достаточных компетенций для работы в дистанционном формате, следует из аналитического доклада "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее", подготовленного по инициативе Минобрнауки РФ.
"Более 60% преподавателей отметили, что даже к концу периода работы в дистанционном формате не имеют достаточных компетентностей в области использования как университетских систем управления обучением, так и сторонних цифровых сервисов, в области поддержки и сопровождения студентов с использованием мессенджеров, социальных сетей, сервисов совместной работы с документами", - говорится в докладе, представленном на заседании Общественного совета Минобрнауки.
Отмечается, что для еще большей группы преподавателей характерны проблемы с проектированием занятий, которые касаются вовлечения студентов в занятие, управления вниманием, организации продуктивной обратной связи, владения современными методиками онлайн-оценивания, проведения промежуточной и итоговой аттестации. Как указано в докладе, только 12% преподавателей считают, что дистанционный формат не сделал работу более трудоемкой, остальные заявили о росте методической нагрузки и интенсивности учебной работы.
По мнению авторов доклада, преподаватели противопоставляют дистанционный формат традиционному по принципу "черное-белое". При жестком сравнении почти 90% преподавателей отдают предпочтение традиционному формату с точки зрения качества образования, а 85% считают традиционный формат более комфортным для себя.
Девушка с ноутбуком
16 июня, 18:03
Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
Однако за время работы "на удаленке" с 30% до 70% выросла доля преподавателей, которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения доступности качественного образования. Например, 41,2% преподавателей считают, что в ближайшем будущем увеличится свобода преподавателя в выборе способов и приемов обучения.
Над докладом работала группа из руководителей 12 российских вузов, а также аналитики ВШЭ, МГПУ, Московской школы управления "Сколково". Доклад основан на двух опросах студентов университетов РФ (первая волна – конец марта: 10 983 человек; вторая волна – конец мая: 24 428 человек), мониторинге цифровой инфраструктуры 580 вузов, интервью со 130 преподавателями в апреле-мае, опросе преподавателей российских университетов (33 987 человек) по поводу отношения к развитию онлайн-среды в условия коронавируса, опросе студентов о дистанционном обучении в университетах РФ, проведенном АСИ, интервью с 45 ректорами российских университетов, анализе более 2,7 миллионов сообщений в социальных сетях, анализе кейсов российских и зарубежных университетов.
010003
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле не примут во внимание обеспокоенность Запада из-за поправок
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Лента новостейМолния