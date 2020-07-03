Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для "удаленки"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 60% преподавателей российских вузов так и не приобрели достаточных компетенций для работы в дистанционном формате, следует из аналитического доклада "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее", подготовленного по инициативе Минобрнауки РФ.

"Более 60% преподавателей отметили, что даже к концу периода работы в дистанционном формате не имеют достаточных компетентностей в области использования как университетских систем управления обучением, так и сторонних цифровых сервисов, в области поддержки и сопровождения студентов с использованием мессенджеров, социальных сетей, сервисов совместной работы с документами", - говорится в докладе, представленном на заседании Общественного совета Минобрнауки.

Отмечается, что для еще большей группы преподавателей характерны проблемы с проектированием занятий, которые касаются вовлечения студентов в занятие, управления вниманием, организации продуктивной обратной связи, владения современными методиками онлайн-оценивания, проведения промежуточной и итоговой аттестации. Как указано в докладе, только 12% преподавателей считают, что дистанционный формат не сделал работу более трудоемкой, остальные заявили о росте методической нагрузки и интенсивности учебной работы.

По мнению авторов доклада, преподаватели противопоставляют дистанционный формат традиционному по принципу "черное-белое". При жестком сравнении почти 90% преподавателей отдают предпочтение традиционному формату с точки зрения качества образования, а 85% считают традиционный формат более комфортным для себя.

Однако за время работы "на удаленке" с 30% до 70% выросла доля преподавателей, которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения доступности качественного образования. Например, 41,2% преподавателей считают, что в ближайшем будущем увеличится свобода преподавателя в выборе способов и приемов обучения.