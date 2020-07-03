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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве почти на 20% меньше, чем неделю назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса

10:47 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве почти на 20% меньше, чем неделю назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 89% меньше, чем два месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне - около 600", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 43,4% новых случаев выявлено у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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