https://ria.ru/20200703/1573833312.html
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве почти на 20% меньше, чем неделю назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:47
2020-07-03T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Число новых выявленных случаев коронавируса
в Москве
почти на 20% меньше, чем неделю назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 89% меньше, чем два месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне - около 600", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 43,4% новых случаев выявлено у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.