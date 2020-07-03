В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 89% меньше, чем два месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне - около 600", - говорится в сообщении.