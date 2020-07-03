Пензенский завод рассказал о "начинке" дезинфекционного туннеля

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Выпускаемые в Выпускаемые в Пензе специальные туннели для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, по желанию заказчика могут иметь ряд дополнительных функций, включая сбор необходимой информации, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

"Мы в принципе можем наши туннели удлинять, вставлять дополнительные опции, в том числе (организовать) сбор информации в облаке о том, кто прошел, когда прошел, с какой температурой - это все возможно, если есть заказчики, которые готовы платить столько денег", - сказала собеседница агентства.

"Если говорим о полноценном измерении температуры, которое определяло бы хорошо, быстро при большом потоке людей - такой модуль стоит 250 тысяч рублей. Если наш туннель стоит приблизительно такую сумму, то только добавка такого модуля сделает конструкцию дороже... Найдем такого клиента - мы ему соберем, сделаем", - отметила она.

По ее словам, самый дешевый вариант - модель "Эко" за 180 тысяч рублей - реализуется практически за себестоимость. "Мы понимаем, что поднять ее (цену) выше мы не можем, просто рынок не готов такие деньги отдавать - нет клиентов, которые готовы платить несколько сотен тысяч рублей за оборудование, которое можно сделать каким-то образом вручную", - пояснила она, отвечая на вопрос, можно ли дополнить дезтуннель функциями, к примеру, бесконтактного снятия маски.

"На самом деле, когда мы начали выпуск, мы прежде всего ориентировались на заказчиков, и мы поняли, что у людей не так много средств для того, чтобы делать такие комплексные системы защиты", - добавила Изранова.

Она также отметила, что завод пока не имеет разрешительную документацию на производство туннелей для больниц. "Здесь мы упираемся в разрешительную документацию. Если мы его позиционируем как медицинский прибор для медицины, то здесь нужно регистрационное удостоверение. Так как у нас не было опыта получения такого документа, мы сейчас пытаемся понять, каким образом мы можем провести исследования и получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора ", - сказала руководитель завода.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.