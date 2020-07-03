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Аварию на газопроводе в Самарской области планируют устранить сегодня
Аварийно-восстановительные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области планируется завершить сегодня, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новокуйбышевск
волжский район
самарская область
происшествия
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новокуйбышевск
волжский район
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокуйбышевск, волжский район, самарская область, происшествия

Аварию на газопроводе в Самарской области планируют устранить сегодня

10:46 03.07.2020
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© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкАварийная служба
Аварийная служба
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Аварийная служба. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области планируется завершить сегодня, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе, была объявлена эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.
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В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода
"Планируемое время завершения работ – 00.00 мск 4 июля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводится отжиг газа в технологических колодцах в районе населенного пункта Лопатино Волжского района, а также вблизи восточной окраины города Новокуйбышевск.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, полный выход газа из повреждённого участка ожидается к 14.00. После этого специалисты предприятия приступят к ликвидации аварии. Для обеспечения безопасности на месте ЧП задействовано 53 человека и 14 единиц техники.
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07:20
Под Самарой эвакуировали жителей поселка из-за повреждения газопровода
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовокуйбышевскВолжский районСамарская областьПроисшествия
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