Аварию на газопроводе в Самарской области планируют устранить сегодня

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте повреждения газопровода в Самарской области планируется завершить сегодня, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе, была объявлена эвакуация более 1,6 тысячи жителей поселка.
"Планируемое время завершения работ – 00.00 мск 4 июля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводится отжиг газа в технологических колодцах в районе населенного пункта Лопатино Волжского района, а также вблизи восточной окраины города Новокуйбышевск.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, полный выход газа из повреждённого участка ожидается к 14.00. После этого специалисты предприятия приступят к ликвидации аварии. Для обеспечения безопасности на месте ЧП задействовано 53 человека и 14 единиц техники.