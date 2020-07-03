ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии

На видеоролике продолжительностью полминуты показано, как оперативники проникают в частный дом и задерживают пятерых человек. Затем оперативная съемка демонстрирует стрелковое оружие и экстремистскую литературу, в частности брошюры "Будущее принадлежит исламу".