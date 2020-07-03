ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео задержания в Карачаево-Черкесии пятерых членов "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* за пропаганду радикальной исламской идеологии.
На видеоролике продолжительностью полминуты показано, как оперативники проникают в частный дом и задерживают пятерых человек. Затем оперативная съемка демонстрирует стрелковое оружие и экстремистскую литературу, в частности брошюры "Будущее принадлежит исламу".
Как сообщили в ЦОС ФСБ, у задержанных изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
Задержанные, по заявлению ФСБ, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства – халифата.
* Запрещенная в России экстремистская организация.