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ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео задержания в Карачаево-Черкесии пятерых членов "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* за пропаганду... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:45
северный кавказ
карачаево-черкесская республика (кчр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии. Кадры ФСБ
Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии. Кадры ФСБ
2020-07-03T10:44
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северный кавказ, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии

10:44 03.07.2020 (обновлено: 10:45 03.07.2020)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео задержания в Карачаево-Черкесии пятерых членов "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* за пропаганду радикальной исламской идеологии.
На видеоролике продолжительностью полминуты показано, как оперативники проникают в частный дом и задерживают пятерых человек. Затем оперативная съемка демонстрирует стрелковое оружие и экстремистскую литературу, в частности брошюры "Будущее принадлежит исламу".
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Как сообщили в ЦОС ФСБ, у задержанных изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
Задержанные, по заявлению ФСБ, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства – халифата.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Северный КавказКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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