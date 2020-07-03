https://ria.ru/20200703/1573832715.html
В Москве зафиксировали наименьший прирост COVID-19 за сутки
За сутки прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 нет в Севастополе, наименьший темп прироста в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:39
2020-07-03T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
севастополь
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москва
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191228_0:62:3072:1790_1400x0_80_0_0_6a7a29d82b4ee69dae48e8535171bcd9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, севастополь