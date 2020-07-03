https://ria.ru/20200703/1573832597.html
В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:36
2020-07-03T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200702/1573701768.html
Антивирус
А не пора ли на другие болезни обратить внимание! Этот вирус опасен только для тяжело больных. Относительно здоровым людям он, как слону дробина.
24
Leonid
Поди-ка сверху уже нашептали руководителям регионов, чтобы статистика по количеству заболевших после прошедших выборов держалась хотя бы на том же уровне, как и до голосования, поэтому в близлежащие дни не стоит особо доверять обнародованным цифрам. Это не касается тех, кто верит в итоги выборов - эти люди могут поверить во что угодно.
15
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1400x0_80_0_0_21d0a379c7322b813036e7ff48d0ff38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19