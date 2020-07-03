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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573832597.html
В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1400x0_80_0_0_21d0a379c7322b813036e7ff48d0ff38.jpg
https://ria.ru/20200702/1573701768.html
А не пора ли на другие болезни обратить внимание! Этот вирус опасен только для тяжело больных. Относительно здоровым людям он, как слону дробина.
24
Поди-ка сверху уже нашептали руководителям регионов, чтобы статистика по количеству заболевших после прошедших выборов держалась хотя бы на том же уровне, как и до голосования, поэтому в близлежащие дни не стоит особо доверять обнародованным цифрам. Это не касается тех, кто верит в итоги выборов - эти люди могут поверить во что угодно.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1400x0_80_0_0_21d0a379c7322b813036e7ff48d0ff38.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом

10:36 03.07.2020 (обновлено: 11:17 03.07.2020)
16228
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, Ханты-Мансийском административном округе — 271, Санкт-Петербурге — 263 и Иркутской области — 249. Меньше всего — в Крыму (восемь заболевших), Еврейской АО (трое) и на Чукотке (один человек).
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Вчера, 08:00РИА Наука
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У 2182 новых пациентов клинических проявлений COVID-19 нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.
Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,5 миллиона инфицированных, как минимум 512 тысяч скончались. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10768930537
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
А не пора ли на другие болезни обратить внимание! Этот вирус опасен только для тяжело больных. Относительно здоровым людям он, как слону дробина.
3 июля, 10:41
ААнтивирус
12000111
Поди-ка сверху уже нашептали руководителям регионов, чтобы статистика по количеству заболевших после прошедших выборов держалась хотя бы на том же уровне, как и до голосования, поэтому в близлежащие дни не стоит особо доверять обнародованным цифрам. Это не касается тех, кто верит в итоги выборов - эти люди могут поверить во что угодно.
3 июля, 10:49
Leonid
700116
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