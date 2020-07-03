В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн прокомментировал статистику по заболеваемости раком.
В России за 2019 год выросло число впервые обнаруженных злокачественных опухолей. По словам врача, это связано с улучшением качества диагностики и повышением доступности медицинской помощи.
"Наша служба проверила и поставила на учет больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости", — сказал Каприн в интервью RT.
Рост числа впервые выявленных опухолей также наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Самую высокую заболеваемость по стране зафиксировали в Архангельской области. Каприн объяснил это хорошими возможностями для инструментальной диагностики: наличием достаточного количества томографов, приборов УЗ-диагностики, эндоскопов, а также высоким уровнем профильных специалистов, читающих снимки и проводящих химиотерапию.
Меньше всего новых онкологических диагнозов на Северном Кавказе.
О чем это может говорить? К сожалению, речь идет не только о "здоровом населении", но и недостаточном уровне обследования населения.