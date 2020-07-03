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В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн прокомментировал статистику по заболеваемости раком. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:25
северный кавказ
андрей каприн
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
архангельская область
общество
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северный кавказ, андрей каприн, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), архангельская область, общество

В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России

10:35 03.07.2020 (обновлено: 11:25 03.07.2020)
851
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн прокомментировал статистику по заболеваемости раком.
В России за 2019 год выросло число впервые обнаруженных злокачественных опухолей. По словам врача, это связано с улучшением качества диагностики и повышением доступности медицинской помощи.
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"Наша служба проверила и поставила на учет больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости", — сказал Каприн в интервью RT.
Рост числа впервые выявленных опухолей также наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Самую высокую заболеваемость по стране зафиксировали в Архангельской области. Каприн объяснил это хорошими возможностями для инструментальной диагностики: наличием достаточного количества томографов, приборов УЗ-диагностики, эндоскопов, а также высоким уровнем профильных специалистов, читающих снимки и проводящих химиотерапию.
Меньше всего новых онкологических диагнозов на Северном Кавказе.

О чем это может говорить? К сожалению, речь идет не только о "здоровом населении", но и недостаточном уровне обследования населения.

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
Андрей Каприн
врач
1002712
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Северный КавказАндрей КапринЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Архангельская областьОбщество
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