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Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19
Существуют два главных фактора, которые действительно ведут к инфицированию коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:34
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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хендрик штрик, воз, германия, в мире

Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19

10:34 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Существуют два главных фактора, которые действительно ведут к инфицированию коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов, которые способствуют инфекции. Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе", - заявил специалист.
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Он добавил, что защитные маски эффективны во время пандемии коронавируса, "могут уменьшить опасность заражения SARS-CoV-2", однако только в том случае, если их носят правильно. Если маска "используется неправильно, если ее носят в течение нескольких недель, не стирая, постоянно прикасаются к ней", то она становится "питательной средой для бактерий и грибков", что может вызвать новые осложнения.
"Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 - это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако, если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если коснуться затем (после касания ручки двери следом за больным человеком, не соблюдавшим гигиену рук - ред.) еще и до слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи", - считает эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались. В настоящее время вакцины от SARS-CoV-2 не существует, многие страны мира ввели экстренные меры в связи с распространением заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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