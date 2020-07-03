https://ria.ru/20200703/1573832180.html
Минздрав: в России в 2019 году уменьшилось число медорганизаций
Число медорганизаций в России немного уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом, при этом численность врачей увеличилась на 2,7 тысячи, следует из... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:32
2020-07-03T10:38
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200619/1573198107.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество