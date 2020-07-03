Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573832180.html
Минздрав: в России в 2019 году уменьшилось число медорганизаций
Число медорганизаций в России немного уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом, при этом численность врачей увеличилась на 2,7 тысячи, следует из... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:38
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:290:3072:2018_1400x0_80_0_0_60680fbbd28940c3a34a1e1d0b2fc854.jpg
https://ria.ru/20200619/1573198107.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:290:3072:2018_1400x0_80_0_0_60680fbbd28940c3a34a1e1d0b2fc854.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_11d981aabde9deb0052a341e21031840.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_746:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_e400dc2d32b288dff3e9a67629ddbdd3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав: в России в 2019 году уменьшилось число медорганизаций

10:32 03.07.2020 (обновлено: 10:38 03.07.2020)
104
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Число медорганизаций в России немного уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом, при этом численность врачей увеличилась на 2,7 тысячи, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Число медицинских организаций: 2018 год – 7318, 2019 год - 7028", - говорится в сборнике.
При этом численность врачей увеличилась в 2019 году на 2,7 тысячи до 551,5 тысячи, а вот количество среднего медперсонала примерно на 8 тысяч уменьшилось, уточняется в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
19 июня, 16:37Распространение нового коронавируса
Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы
15351236
Обсудить 0
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тюменском кардиологическом научном центре выявили очаг коронавируса
Медик и пациент
Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России
Путешественница с планшетным компьютером
Российские туристы рассказали, есть ли у них деньги на путешествия
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19
Лондон
Великобритания отменит карантин для прибывающих из более чем 50 стран
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции ушел в отставку
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье превысило 3,3 тысячи
Здание Государственной Думы РФ
Во фракциях Госдумы рассказали о путях реформировании политсистемы
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом
Экспресс-анализ крови в центре профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В Кузбассе зафиксировали наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ
Медицинский работник
В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19
Вячеслав Володин
Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии
Медики на крыльце красной зоны
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30В Кремле не примут во внимание обеспокоенность Запада из-за поправок
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
Лента новостейМолния