https://ria.ru/20200703/1573832147.html
В Тюменском кардиологическом научном центре выявили очаг коронавируса
Очаг заражения коронавирусом выявлен в Тюменском кардиологическом научном центре, COVID-19 диагностирован у одного сотрудника и четырех пациентов, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:31
2020-07-03T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусом выявлен в Тюменском кардиологическом научном центре, COVID-19 диагностирован у одного сотрудника и четырех пациентов, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
По последним данным, в области подтвержден 3231 случай заболевания. Всего врачи вылечили 1942 тюменцев, 18 человек скончались.
"По данным Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области
, в кардиологическом научном центре выявлено 5 случаев заболевания COVID-19: один человек – медицинский сотрудник, четыре пациента. Случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали", - говорится в сообщении.
Как уточнили в штабе, определен круг контактных лиц в количестве 122 человек. Все они изолированы на дому, их ежедневно наблюдают медики, организовано лабораторное обследование. В самом медучреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.