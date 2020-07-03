В Тюменском кардиологическом научном центре выявили очаг коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусом выявлен в Тюменском кардиологическом научном центре, COVID-19 диагностирован у одного сотрудника и четырех пациентов, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.

По последним данным, в области подтвержден 3231 случай заболевания. Всего врачи вылечили 1942 тюменцев, 18 человек скончались.

Как уточнили в штабе, определен круг контактных лиц в количестве 122 человек. Все они изолированы на дому, их ежедневно наблюдают медики, организовано лабораторное обследование. В самом медучреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция.