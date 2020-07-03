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Великобритания отменит карантин для прибывающих из более чем 50 стран
Великобритания отменяет обязательную 14-дневную самоизоляцию для въезжающих из более чем 50 стран мира, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:32
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Великобритания отменит карантин для прибывающих из более чем 50 стран

10:29 03.07.2020 (обновлено: 10:32 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Великобритания отменяет обязательную 14-дневную самоизоляцию для въезжающих из более чем 50 стран мира, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News.
"Являетесь ли вы отдыхающим или бизнесменом, это хорошая новость для британцев и отличная новость для британского бизнеса. Вся нация неустанно работала над тем, чтобы достичь этой стадии, поэтому безопасность должна оставаться в центре нашего внимания, и мы без колебаний быстро примем меры, чтобы защитить себя, если уровень заражения в странах, с которыми мы воссоединяемся, возрастет", - заявил Шэппс.
Он добавил, что полный список стран, освобождающихся от самоизоляции, будет опубликован позднее в пятницу.
С 8 июня прибывающие в Великобританию из-за границы должны проводить две недели на карантине. Исключения действуют лишь для прибывающих из Ирландии, с острова Мэн и с Нормандских островов, а также медиков, приезжающих помогать коллегам в борьбе с COVID-19, тем, кто работает в сфере перевозок, а также иностранным официальным лицам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Великобритании составляет 283 757, число жертв достигло 43 995.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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