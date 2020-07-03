Великобритания отменит карантин для прибывающих из более чем 50 стран

"Являетесь ли вы отдыхающим или бизнесменом, это хорошая новость для британцев и отличная новость для британского бизнеса. Вся нация неустанно работала над тем, чтобы достичь этой стадии, поэтому безопасность должна оставаться в центре нашего внимания, и мы без колебаний быстро примем меры, чтобы защитить себя, если уровень заражения в странах, с которыми мы воссоединяемся, возрастет", - заявил Шэппс.