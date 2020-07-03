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Бары и клубы на Пхукете открылись, но просят о помощи
Владельцы баров и клубов Патонга попросили правительство о помощи, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:14
туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Бары и клубы на Пхукете открылись, но просят о помощи

16:14 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр АндреевПхукет. Бангла Роуд
Пхукет. Бангла Роуд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владельцы баров и клубов Патонга попросили правительство о помощи, сообщает The Phuket News.
Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат передал правительству страны письменную просьбу об оказании помощи и поддержки заведениям и их сотрудникам. С начала апреля по 1 июля бары и клубы были закрыты, теперь они возобновили прием посетителей, но из-за отсутствия туристов рассчитывать на значительное число клиентов не приходится.
Развлекательный бизнес просит помочь в урегулировании вопросов с арендной платой, с тем чтобы в расчет принималось реальное положение дел, а не только условия контракта. Также в числе просьб – налоговые льготы, освобождение от оплаты счетов за воду и электричество в течение первых трех месяцев работы или отсрочка, а также увеличение объемов помощи рядовым сотрудникам баров и клубов, пострадавших от коронавирусного кризиса.
Еще одно пожелание — установить термосканеры на входе в развлекательные заведения с целью повысить уверенность туристов в их безопасности при посещении подобных мест
Ночные клубы попросили продлить разрешенные часы работы до 4:00 утра.
Также бизнесмены предложили продвигать Патонг как "Город делового (MICE) и спортивного туризма", чтобы привлекать гостей в течение всего года.
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