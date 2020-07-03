Бары и клубы на Пхукете открылись, но просят о помощи

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владельцы баров и клубов Патонга попросили правительство о помощи, Владельцы баров и клубов Патонга попросили правительство о помощи, сообщает The Phuket News.

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат передал правительству страны письменную просьбу об оказании помощи и поддержки заведениям и их сотрудникам. С начала апреля по 1 июля бары и клубы были закрыты, теперь они возобновили прием посетителей, но из-за отсутствия туристов рассчитывать на значительное число клиентов не приходится.

Развлекательный бизнес просит помочь в урегулировании вопросов с арендной платой, с тем чтобы в расчет принималось реальное положение дел, а не только условия контракта. Также в числе просьб – налоговые льготы, освобождение от оплаты счетов за воду и электричество в течение первых трех месяцев работы или отсрочка, а также увеличение объемов помощи рядовым сотрудникам баров и клубов, пострадавших от коронавирусного кризиса.

Еще одно пожелание — установить термосканеры на входе в развлекательные заведения с целью повысить уверенность туристов в их безопасности при посещении подобных мест

Ночные клубы попросили продлить разрешенные часы работы до 4:00 утра.