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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье превысило 3,3 тысячи
За сутки в Забайкальском крае подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии – 3309 случаев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:57
распространение нового коронавируса
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забайкальский край
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край

Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье превысило 3,3 тысячи

10:26 03.07.2020 (обновлено: 10:57 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии – 3309 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 3 июля в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3309 (49 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии вылечились 2219 человек, умерли 42.
Заболевание зарегистрировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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