https://ria.ru/20200703/1573831734.html
Российские туристы рассказали, есть ли у них деньги на путешествия
Эксперты сервиса путешествий провели опрос и выяснил, готовы ли сейчас россияне тратить деньги на поездки, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:24
2020-07-03T10:24
туризм
туризм
новости - туризм
москва
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c503ba45268db9401c3fdf4e773cfcf.jpg
https://ria.ru/20200703/1573652899.html
москва
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c503ba45268db9401c3fdf4e773cfcf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_2:0:2734:2048_1400x0_80_0_0_76f7c302db541d00e546bcc21a4c453e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_223:0:2271:2048_1400x0_80_0_0_ee155dff7632e1b6ea2d27755cec923e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, отдых
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий провели опрос и выяснил, готовы ли сейчас россияне тратить деньги на поездки, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие три тысячи респондентов. Каждый второй (51 процент) рассказал, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено. Каждый пятый (19 процентов) ответил, что его сбережений хватит "разве что только на поездки по области". У 15 процентов опрошенных с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а четыре процента — уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур.
Восемь процентов респондентов признались, что зарплата позволяет бронировать билеты, покупать туры без накоплений. А три процента опрошенных ответили, что планируют взять кредит на отпуск.
Эксперты сервиса уточняют, что после новости об отмене режима самоизоляции в Москве был резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.
В целом аналитический центр сервиса поездок и путешествий отмечает подъем спроса на все виды билетов.