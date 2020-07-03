Российские туристы рассказали, есть ли у них деньги на путешествия

В исследовании приняли участие три тысячи респондентов. Каждый второй (51 процент) рассказал, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено. Каждый пятый (19 процентов) ответил, что его сбережений хватит "разве что только на поездки по области". У 15 процентов опрошенных с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а четыре процента — уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур.