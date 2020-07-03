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Туризм
https://ria.ru/20200703/1573831734.html
Российские туристы рассказали, есть ли у них деньги на путешествия
Эксперты сервиса путешествий провели опрос и выяснил, готовы ли сейчас россияне тратить деньги на поездки, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:24
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691887_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3c503ba45268db9401c3fdf4e773cfcf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, отдых

Российские туристы рассказали, есть ли у них деньги на путешествия

10:24 03.07.2020
355
© Depositphotos / MaridavПутешественница с планшетным компьютером
Путешественница с планшетным компьютером
© Depositphotos / Maridav
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий провели опрос и выяснил, готовы ли сейчас россияне тратить деньги на поездки, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие три тысячи респондентов. Каждый второй (51 процент) рассказал, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено. Каждый пятый (19 процентов) ответил, что его сбережений хватит "разве что только на поездки по области". У 15 процентов опрошенных с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а четыре процента — уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур.
Восемь процентов респондентов признались, что зарплата позволяет бронировать билеты, покупать туры без накоплений. А три процента опрошенных ответили, что планируют взять кредит на отпуск.
Эксперты сервиса уточняют, что после новости об отмене режима самоизоляции в Москве был резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.
В целом аналитический центр сервиса поездок и путешествий отмечает подъем спроса на все виды билетов.
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