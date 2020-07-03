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В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19
Еще шесть случаев коронавируса зафиксировано в Крыму за последние сутки, выздоровели 33 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19

10:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Еще шесть случаев коронавируса зафиксировано в Крыму за последние сутки, выздоровели 33 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, два – при проведении противоэпидемических мероприятий, один – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц. Всего в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 553 человека.
По данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших пациентов достигло 30.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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