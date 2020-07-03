В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Еще шесть случаев коронавируса зафиксировано в Крыму за последние сутки, выздоровели 33 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, два – при проведении противоэпидемических мероприятий, один – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц. Всего в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 553 человека.
По данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших пациентов достигло 30.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.