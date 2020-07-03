Сергей Аноприенко: Россия находится в начале пика лесных пожаров

Россия подходит к летнему пику лесных пожаров, горит почти два миллиона гектаров лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. Леса горят несмотря на то, что в 2020 году регионы получили дополнительную технику для тушения пожаров. О том, будут ли еще расти площади лесных пожаров, как работают пожарные в условиях рекордно высоких температур на севере Сибири, кто будет тушить пожары на заброшенных пахотных землях и насколько точными данными располагает ведомство, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минприроды России — глава Рослесхоза Сергей Аноприенко . Беседовала Наталья Парамонова.

— Можно ли сказать, что начался летний пик пожаров? Если нет, то когда он может случиться?

— Да, можно сказать, что мы находимся в начале летнего пика горимости. Анализ развития лесопожарной ситуации показывает, что динамика роста числа зарегистрированных лесных пожаров и прироста площадей, пройденных огнем за сутки, наблюдается с 19 июня. Максимальное число пожаров приходится на Дальний Восток: там может возникать до 80 пожаров за 24 часа.

Сложная лесопожарная обстановка на территории Дальневосточного федерального округа сложилась в результате погодных аномалий на заполярных землях северо-восточной части округа, где температура воздуха превышает плюс 30-35°С. В июне текущего года на полюсе холода в якутском городе Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. 20 числа температура воздуха достигла плюс 38,4°С. Уровни пожарной опасности на природных территориях достигли высокого и чрезвычайного классов.

Сегодня самая неблагоприятная лесопожарная обстановка наблюдается в Камчатском, Красноярском краях, на Чукотке и в Якутии. Ситуация в регионах осложняется тем, что подавляющее большинство лесных пожаров действует в труднодоступной и отдаленной местности, из-за чего применение наземной техники и наземных сил пожаротушения ограниченно или невозможно.

По нашим прогнозам, в ближайшую декаду можно ожидать возникновение или усиление горимости в Северо-Западном округе (Псковская, Ленинградская области и юг Карелии), в Сибири (Иркутская, Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края) и на Дальнем Востоке в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области.

Однако мы можем сколько угодно говорить о прогнозе – фактическая пожарная обстановка зависит в буквальном смысле от нас с вами, от того, как люди ведут себя с огнем, выезжая на природу, в лес. А также от того, какие управленческие решения принимают регионы при тушении лесных пожаров, насколько оперативно работают лесопожарные службы на местах и от других объективных природных обстоятельств.

— Как проводится тушение лесных пожаров при температуре плюс 35? Гидрометцентр не рекомендует даже на улицу выходить при таких температурах.

— Тушение лесных пожаров при высоких температурах, как правило, проводится с восходом солнца, в ранние утренние часы и вечером, после того как спадет температура и несколько повышается влажность воздуха. При такой жаре, конечно, увеличивается потребление питьевой воды. Если есть световое оборудование на пожаре, то тушат и ночью, а в северных широтах, в полярную ночь тушить пожары можно круглосуточно.

Работа на лесных пожарах чрезвычайно сложна и опасна. А в такую жару особенно. По словам опытных пожарных, приближающийся, например, верховой пожар сопровождается гулом, как несущийся поезд, под ногами дрожит земля. И это не фигура речи, это факт. Уцелеть в этом аду шансов нет. Останавливают огонь профессионалы нашего федерального резерва Авиалесоохраны и пожарные региональных формирований. Чтобы победить в схватке с огнем, каждый из них проходит через годы тренировок, учится выживать в глухой тайге, переступать собственный страх, обходиться самым ограниченным бытом. Главным помощником в борьбе с огнем становится опыт: за плечами почти каждого из этих ребят не один десяток потушенных пожаров, спасенных лесов.

После приземления основная часть группы парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана" сразу приступает к тушению пожара, а два-три человека остаются на обустройстве "табора". Количество палаток зависит от количества человек в группе, из расчета одна на четверых. Минимальная группа на пожаре – пять человек. Потом группа перемещается с одного пожара на другой, и все начинается заново. Так может длиться до 30-40 дней.

— Сейчас привлечено огромное внимание к лесным пожарам в Сибири. Можете описать ситуацию на данный момент и сравнить с прошлым годом или со средним показателем за предыдущие годы?

— Говоря об особенностях лесопожарного сезона 2020 года в Сибири, в первую очередь хочу отметить погодные аномалии, которые возникли на территории округа, когда в ряде регионов еще в начале апреля установилась 30-градусная жара. На фоне объявленного режима самоизоляции, который многие граждане решили в обход рекомендаций медиков провести на природе, мы фиксировали всплеск числа лесных пожаров.

Для стабилизации обстановки в этот период по запросу регионов Рослесхоз подключил федеральный резерв Авиалесоохраны, и весной ситуацию удалось нормализовать. Одним из показателей того, что лесопожарные службы сработали эффективно, можно назвать значительное снижение площадей пожаров в стране в период майских праздников, чего не наблюдалось многие годы.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда в Сибири возникло 2,6 тысячи лесных пожаров на площади 190 тысяч гектаров.

По сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров и средняя площадь ликвидации пожаров в Сибири сократились в 1,2 раза. Это также можно назвать одним из показателей повышения эффективности охраны лесов от пожаров в этом году.

— Как изменилась подготовка Рослесхоза к сезону лесных пожаров?

— Во избежание повторения прошлогодней лесопожарной ситуации Рослесхоз принял ряд мер. Во-первых, в настоящее время достигнута договоренность о привлечении авиационной группировки МЧС России к переброске сил федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" в регионы, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Для борьбы с труднодоступными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке к 30 июня в три раза, до 442 человек, увеличены силы авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". Они оказывают помощь региональным лесопожарным службам в тушении труднодоступных пожаров на землях лесного фонда на Чукотке, на Камчатке, в Иркутской, Магаданской областях, в Красноярском крае и в Якутии. В рамках межрегионального маневрирования 2 июля в Якутию прибыли еще 100 авиапожарных из Уральского федерального округа.

Чтобы не допустить усугубления лесопожарной обстановки из-за пожаров в труднодоступных зонах, в середине июня Рослесхоз направил обращение к главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву с просьбой принять решение о тушении ряда лесных пожаров в зонах контроля, которые на тот момент могли быть потушены. Задержка в три–пять дней по принятию такого решения привела к тому, что площадь лесных пожаров на территории региона многократно увеличилась.

— Рослесхоз выступил с инициативой еще больше сократить контрольные зоны. В одном из своих выступлений вы говорили, что уже достигнутое сокращение приблизит к показателям, которые были в СССР, почему вы решили настаивать на еще большем сокращении? И как технически можно это сделать, какие вложения понадобятся?

— По требованиям Лесного кодекса Российской Федерации все леса нашей страны подлежат охране. На сегодня площадь земель лесного фонда составляет 1,145 миллиарда гектаров. Мы подготовили изменения в Правила тушения, одна из задач которых сокращение не обслуживаемых зон из этого всего лесного массива. То есть если лесной пожар доступен для авиации, тушить его будут в обязательном порядке.

Ситуация осложняется тем, что многие лесные пожары сейчас стали происходить в таких местах, где их раньше почти не было – это северные районы северных же регионов, где горит тундра, малолесные территории, мари. И до них крайне сложно, почти невозможно добраться, невозможно забросить туда парашютистов-десантников, потому что расстояние от ближайшего аэродрома до очага горения не позволяет вертолету долететь до него и вернуться назад.

Почему, собственно говоря, и пожары не тушатся: они находятся очень далеко и от населенных пунктов, и от мест базирования авиации. Туда просто физически нет возможности перебросить не то что тяжелую технику, но и людей, которые там могут тушить.

Неохраняемые зоны или зоны контроля (Где не обязательно тушить лесные пожары. — Прим. ред.) действительно существовали еще в советские времена, но действующая на тот момент система охраны лесов, наряду с освоенностью территорий, позволяла держать в такой зоне порядка 350 миллионов гектаров. После передачи лесных полномочий в регионы в 2007 году эта площадь постепенно увеличивалась и в прошлом году была около 620 миллионов гектаров.

В соответствии с действующими Правилами тушения лесных пожаров, установление зон контроля – это полномочия регионов. С учетом имеющихся в субъектах ресурсов нам было необходимо организовать рациональное использование сил и средств при тушении лесных пожаров в лесах, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях.

И Рослесхоз направил в регионы критерии, которые местные ведомства должны были учесть при установлении таких зон в этом году. Помимо того, что пожары на этих территориях не должны создавать угрозу населенным пунктам и объектам экономики, Рослесхоз предложил учитывать еще ряд факторов. Мы полагаем, что в такие зоны не должны попадать лесные участки, переданные в постоянное пользование или аренду в целях заготовки древесины, а также такие территории, которые непосредственно примыкают к ООПТ федерального значения, к госгранице и ряд других.

По поручению правительства за последние месяцы мы совместно с субъектами федерации провели колоссальную работу, и на сегодняшний день зоны контроля уже сокращены почти на 90 миллионов гектаров, а Новосибирская, Свердловская и Тюменская области полностью отказались от таких зон. Это то, что регионы сделали уже сейчас, без дополнительного финансирования. Дальнейшее сокращение зон контроля, конечно, потребует дополнительных средств.

— Как вы выстраиваете взаимоотношения с Минсельхозом? Большое количество природных пожаров возникают на сельхозземлях, но при этом виноват всегда Рослесхоз, как можно решить комплексно проблему природных пожаров?

— Действительно, полномочия по тушению пожаров на землях лесного фонда находятся сейчас у региональных властей. Рослесхоз заблаговременно направляет в субъекты РФ выделенный ему объем средств субвенций на охрану лесов от пожаров, контролирует подготовку к лесопожарному сезону в регионах, круглосуточно отслеживает термоточки в лесах и угрозы пожаров с прилегающих к лесу территорий.

При этом около 40% пожаров в лесу возникает из-за перехода огня с земель других категорий. Зачастую это происходит из-за нарушения запрета на пал травы в полях.

Минприроды России и Рослесхоз доработали проект постановления правительства РФ, который регулирует особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения. К настоящему времени завершено межведомственное согласование проекта постановления, получено заключение Минюста России, и на прошлой неделе проект постановления внесен в правительство Российской Федерации.

После издания постановления лесопользование на таких землях станет возможным по тем же направлениям, что и на землях лесного фонда. При этом категория земель и их форма собственности сохранятся. Например, собственники или арендаторы земель смогут вести заготовку древесины, ягод, грибов, лекарственных растений, использовать земли для рекреации, пчеловодства и тому подобное в рамках предпринимательской деятельности. Для этого они должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Однако документ наделяет лесопользователей не только правами, но и обязанностями. Охрану, защиту и воспроизводство леса на сельскохозяйственных землях будут обязаны проводить арендаторы, собственники, а при их отсутствии органы государственной власти или местного самоуправления.

Вместе с тем правовая инициатива защитит леса от недобросовестного использования: проектом постановления запрещается сплошная рубка леса для устройства лесных дорог, строительства посадочных площадок для вертолетов и самолетов. Кроме того, мы предложили запретить в лесах на землях сельхозназначения профилактические выжигания хвороста, сухой травы и так далее. Такая мера предусмотрена, чтобы предотвратить бесконтрольные палы, которые представляют собой одну из главных причин лесных пожаров весной.

Проект постановления также регламентирует устройство мест отдыха, разведения костров. Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить лесные пожары.

Также документ предусматривает проведение на землях сельхозназначения искусственного и комбинированного лесовосстановления с учетом соблюдения агротехнических сроков. Площадь восстановленного леса при этом должна быть не меньше площади вырубки.

Кроме того, чтобы не допустить выжигания сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельхозназначения, Минприроды России предлагает определить, что возгорания на таких землях относятся к пожарам, а затраты на их тушение должен возмещать виновник возникновения. Мы предлагаем не предоставлять господдержку производителям сельхозтоваров, которые нарушают требования пожарной безопасности. Если же они допустят возгорания, которые приведут к пожарам, предусмотреть обязанность органов местного самоуправления по тушению пожаров на землях сельхозназначения в отношении участков, на которые государственная собственность не разграничена.

Минприроды России и Рослесхоз поддержали внесение изменений в действующее законодательство, которые повысят ответственность граждан и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности и нанесение ущерба, в том числе лесным насаждениям.

Учитывая высокую общественную опасность таких правонарушений, мы считаем, что целесообразно повысить размер ответственности за них. Дополнительно мы предлагаем рассмотреть возможность вознаграждать граждан за предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновниках – поджигателях лесных пожаров. Полагаем, что неотвратимость наказания повысит уровень осознанности граждан при обращении с огнем на природе, понимание своей ответственности за то, что с ней происходит.

— За рубежом отдельные институты занимаются проблемами решения лесных пожаров, которые стали особенно актуальны с изменением климата. Там тестируют методики плановых выжиганий. В каких направлениях у нас ведутся работы, как меняются схемы и средства для тушения пожаров?

— В нашей стране практика плановых профилактических выжиганий внедрена уже давно, в этом направлении мы готовы делиться опытом с зарубежными коллегами.

Кроме того, улучшением методик профотжигов в России занимается ФБУ ВНИИЛМ и, в частности, его филиал "Центр лесной пирологии". Научные сотрудники организации провели исследования по оценке эффективности использования управляемого огня для снижения природной пожарной опасности на лесных землях. Изучались особенности горения и влияние управляемого огня на напочвенные горючие материалы, природную пожарную опасность и состояние компонентов лесных экосистем.

Исследования проводили на контролируемых профилактических выжиганиях в 2019 и 2020 годах. Результаты станут основой для совершенствования этого процесса, лесные пожарные смогут лучше регулировать параметры управляемого огня, то есть его интенсивность, скорость распространения, продолжительность горения и другие. Ведь при контролируемых выжиганиях важно, чтобы сгорело большинство лесных горючих материалов при минимальных затратах сил и средств. Этого можно добиться, подобрав оптимальные метеорологические, лесорастительные условия и технологии выжиганий.

— Еще раз о пожарах этого года. Пожары все-таки разные. Насколько губительны для лесов пожары этого года?

— Сразу скажу, что касается площадей, пройденных огнем, которые фигурируют в лесопожарных сводках. Совершенно необязательно, что лес погибнет на территориях, где прошел огонь. При низовых пожарах, которые свойственны весеннему периоду, выгорает подстилка, напочвенный покров, подрост и подлесок. Кроны остаются нетронутыми, а стволы могут быть едва обожжены. Если огонь не сильно ушел в почву и не повредил корни, деревья могут выжить.

— То есть площадь, пройденная огнем, не равняется площади погибших лесов.

— Это совершенно разные цифры. После детального обследования пожаров в регионах по итогам года площадь лесов, погибших от лесных пожаров, уточняется. По данным региональных лесных ведомств, в прошлом году площадь леса, погибшего от лесных пожаров, составила 101,4 тысячи гектаров. А уточненная сумма ущерба, за которую отчитались регионы, 13,4 миллиарда рублей.

Основной ущерб лесу наносят верховые пожары, при которых гибель насаждения может достигать ста процентов. В текущем году верховыми пожарами пройдено семь тысяч гектаров, а низовыми пожарами – 2,8 миллиона гектаров, и по ним еще предстоит выявить гибель и повреждение лесов по результатам государственного лесопатологического мониторинга лесов.

По сравнению с прошлым годом площадь, пройденная верховыми пожарами, снизилась вдвое, а низовыми на 20 %. По оперативным данным, ущерб, причиненный лесам, остался на уровне прошлого года (2,2 миллиарда рублей против 2,3 миллиарда рублей в 2019 году).

В целом сезон протекает в рамках средних многолетних значений горимости: количество и площадь лесных пожаров остается на уровне показателей пяти прошлых лет.

— Российское отделение Greenpeace заявляет, что при том объеме проблем с пожарами, которые есть, денег на их тушение выделяется мало. Что вы об этом думаете?

— Минприроды России подготовило проект постановления о выделении дополнительных средств на борьбу с лесными пожарами из резервного фонда правительства Российской Федерации. Документ направлен на рассмотрение в правительство РФ. Эти средства планируется направить в регионы с наиболее сложной лесопожарной ситуацией, чтобы не допустить угрозы распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, минимизировать угрозу задымления населенных пунктов.

— Также большая волна поднялась в СМИ по поводу заявления Счетной палаты, что в России фактически нет учета лесов? Есть ли такая проблема? Может ли ее решить Рослесхоз или это региональный уровень и вы мало что можете сделать?

— Материалы лесоустройства действительно критически устарели: на сегодня 85% земель лесного фонда имеет давность лесоустройства свыше 10 лет. Мы предлагаем комплексно решить эту проблему, для этого подготовлен законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования отношений в области лесоустройства ("О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области лесоустройства"). Он даст возможность систематизировать этот вид деятельности с учетом интенсивности использования лесов и ведения лесного хозяйства, срока действия материалов лесоустройства, определит планирование и очередность выполнения работ.

Кроме того, законопроект позволит увеличить объемы лесоустроительных работ благодаря использованию перспективных технологий на основе современных материалов дистанционного зондирования земли и программно-аппаратных комплексов нового поколения. Он также позволит установить критерии, по которым леса относятся к категории интенсивного использования и ведения лесного хозяйства. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

— Весной произошло два крупных скандала с лесными ведомствами. Первый касался поджога растительности в Усть-Кутском районе представителями местного ведомства, а второй с арестом руководителей Лесного ведомства в Алтайском крае. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию: это системные проблемы, которые очевидны и которые требуют решения, или это результат принятых управленческих решений и проверок?

— Что касается случая в Усть-Куте, по нашим данным, сейчас правоохранительные органы (Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области. — Прим. ред.) проводят следственные действия, устанавливают фактические обстоятельства происшествия, поэтому комментировать эту ситуацию до выяснения всех обстоятельств с нашей стороны было бы некорректно.

Если говорить про Алтайский край, то там оперативно-следственные мероприятия проводились в развитие той проверки, которую Рослесхоз совместно с ФСБ России осуществили еще весной 2019 года.

Сегодня значительные полномочия в области управления лесными отношениями и лесным хозяйством переданы на региональный уровень, поэтому навести порядок в регионах очень важно для всей отрасли.

Мы вплотную работаем с правоохранителями. Специалисты Рослесхоза участвуют в совместных проверках деятельности региональных лесных ведомств, постоянно обмениваемся информацией.

Все это помогает нам обеспечить организацию полноценного контроля за региональными лесными ведомствами, а взаимодействие с правоохранителями позволяет лучше выявлять и пресекать нарушения лесного законодательства.

— Расскажите, пожалуйста, о возможностях, которые открывает для лесного хозяйства нашей страны реализация Парижского соглашения? Как лес влияет на депонирование углерода и сдерживание изменения климата?

— Лесное хозяйство позволяет реализовать широкий спектр мер, направленных на смягчение антропогенного воздействия на климатическую систему. Однако, по имеющимся экспертным оценкам, в случае сохранения экстенсивной модели лесопользования поглощение лесами парниковых газов к середине XXI века может уменьшиться до половины от текущего уровня. При негативном сценарии даже возникает риск перехода лесных земель из категории стока парниковых газов в категорию источника их выбросов. Этого можно и нужно избежать, что лишь подтверждает важность реализации до 2030 года и в последующем мероприятий, направленных на сохранение лесов и увеличение объемов поглощения ими парниковых газов.

Переход на траекторию низкоуглеродного развития предусматривает меры по устойчивому управлению лесами, сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, лесных пожаров и некомпенсируемых вырубок. Другое направление связано с увеличением накопления углерода, формированием благоприятных условий для реализации проектов по воспроизводству лесов, их охране и защите, созданию хозяйственно ценных и устойчивых к изменениям климата насаждений, повышению эффективности функционирования единого генетико-селекционного комплекса в условиях климатических изменений. Здесь важно понимать, что каждое действие, направленные на создание новых насаждений, уход за ними, противодействие лесным пожарам и незаконным вырубкам, благоприятно сказывается на климате нашей планеты.

Мы постепенно подходим к формированию экологически осознанного отношения бизнеса к этому процессу восстановления лесов. Например, у нас в двух регионах Сибири крупная производственная компания, деятельность которой никак не связана с лесозаготовкой и лесопереработкой, добровольно взяла на себя обязательства по высадке лесов. В прошлом году в Красноярском крае и Иркутской области высадили по 500 тысяч саженцев, в этом году в Иркутской области планируют высадить еще 120 тысяч и обеспечить последующий уход за созданными насаждениями.

Такие инициативы от структур, которые, в отличие от лесопромышленников, не обязаны по лесному законодательству заниматься восстановлением лесов, можно только приветствовать. Конечно, эффективная реализация механизма сокращения выбросов парниковых газов за счет привлечения негосударственных инвестиций будет осуществляться с учетом как рыночных, так и не рыночных подходов.

— Довольны ли вы темпами лесовосстановления в этом году?

— На сегодня планы по искусственному лесовосстановлению выполнены уже более чем на три четверти, регионы высадили более 156 тысяч гектаров леса. Общая площадь всех работ по лесовосстановлению с начала года достигла почти 250 тысяч гектаров. Пока этот показатель достигает 22 % от плана, но основной объем работ по восстановлению лесов традиционно приходится на осенний сезон. Площадь лесовосстановления в этом года должен достигнуть 1,1 миллиона гектаров, из них посадка лесных культур запланирована на площади 201,2 тысячи гектаров.

В частности, на Дальнем Востоке посадка лесных культур проведена на площади 10 тысяч гектаров (или 40,2 % от плана), в Северо-Западном федеральном округе на площади 31,3 тысячи гектаров, (или 85,1 %), в Сибирском федеральном округе составила 30,3 тысячи гектаров (или 85,5 %), в Уральском федеральном округе – 11,7 тысячи гектаров (или 40,7 %), в Приволжском федеральном округе площадь составила 31,2 тысячи гектаров (или 88,6 %), в Центральном федеральном округе посадка лесных культур проведена на площади 37,6 тысячи гектаров (или 106,2 %).

Плановые показатели по посадке леса выполнены в 30 субъектах Российской Федерации (в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Оренбургской, Вологодской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Астраханской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Омской, Ульяновской областях, республиках Алтай, Карелия, Ингушетия, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках, в Мордовии, Татарстане, Тыве и Еврейской АО).