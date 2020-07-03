Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии

"Седьмого июля председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин проведет в режиме видеоконференции 58-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении.

"Совместная история и многовековая дружба народов наших стран — важные факторы развития российско-белорусских отношений и союзного строительства, в том числе на парламентском уровне. Желаю народу братской Беларуси мира, стабильности и благополучия", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Думы.