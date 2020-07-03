https://ria.ru/20200703/1573831479.html
Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 июля в формате видеоконференции проведёт сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили журналистам... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:21
2020-07-03T10:21
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
вячеслав володин
белоруссия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, вячеслав володин, белоруссия, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
7 июля в формате видеоконференции проведёт сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии
и России
, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента РФ.
"Седьмого июля председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин проведет в режиме видеоконференции 58-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Также спикер Госдумы поздравил граждан республики с Днём независимости.
"Совместная история и многовековая дружба народов наших стран — важные факторы развития российско-белорусских отношений и союзного строительства, в том числе на парламентском уровне. Желаю народу братской Беларуси мира, стабильности и благополучия", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Думы.
Предыдущая, 57 сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.