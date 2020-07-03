https://ria.ru/20200703/1573831289.html
В Кузбассе зафиксировали наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ
Наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Кемеровской и Иркутской областях, а... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:17
2020-07-03T10:17
россия
здоровье - общество
кемеровская область
вич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье - общество, кемеровская область, вич
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Пермском крае, наименьшее - в Чечне, Дагестане и Калмыкии, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 тысяч соответствующего населения: Кемеровская область
– 164,3, Пермский край – 132,8, Иркутская область – 130,1", - говорится в сборнике.
Наименьшее число новых случаев из расчета на 100 тысяч населения зафиксировано в республике Калмыкия – 8,4, Дагестане – 8,7, Чеченской республике – 9,3, уточняется в сборнике.
Всего в 2019 году было зарегистрировано 80 124 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения составила 54,6 случая, отмечается в документе.