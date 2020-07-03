В Кузбассе зафиксировали наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Пермском крае, наименьшее - в Чечне, Дагестане и Калмыкии, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.