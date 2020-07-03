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Путин заявил о значении наращивания связей в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание связей и конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства отвечает интересам народов России... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:43
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин заявил о значении наращивания связей в рамках Союзного государства

10:15 03.07.2020 (обновлено: 10:43 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание связей и конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства отвечает интересам народов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", – приводит пресс-служба слова Путина.
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Союзное государствоРоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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