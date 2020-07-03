Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 27 тысяч человек

ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 27 320, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 26 658 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 459 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 27 320 случаев коронавируса. Вылечились 15 484 пациента. Скончались 469 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 211 пациентов, проведены 118 102 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
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