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Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 27 тысяч человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 27 320, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 27 тысяч человек

10:13 03.07.2020
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Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 27 320, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 26 658 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 459 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 27 320 случаев коронавируса. Вылечились 15 484 пациента. Скончались 469 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 211 пациентов, проведены 118 102 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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