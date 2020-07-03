Лукашенко баллотируется в президенты Белоруссии на шестой срок

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Бессменный лидер Белоруссии Бессменный лидер Белоруссии Александр Лукашенко 26 лет руководит страной, по его собственному признанию, собранной по крохам после распада Советского Союза. Придя к власти в 1994 году, когда экономику и предприятия срочно нужно было "реанимировать", а избирателям - дать хотя бы минимальную зарплату, чтобы кормить семьи, Лукашенко и его команда "создали первое независимое суверенное государство".

"И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали", - заявлял президент.

Спустя 26 лет после первой победы на выборах история отчасти повторяется. Хотя выборы пройдут в совершенно других экономических и политических условиях, участники электоральной кампании уже не те, что были раньше – за исключением самого Лукашенко. Тем не менее, параллели просматриваются: несколько сильных конкурентов на выборах и вопросы людей, на которые нужны однозначные ответы. На этот раз - касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией и будущего экономики.

Кандидатская программа действующего президента пока не представлена, поэтому с какими ключевыми посылами идет на выборы Лукашенко, сказать сложно. Но то, что просматривается уже сейчас, - стремление сохранить страну без потрясений и революций, не дать кому-либо возможность разрушить то, что было построено более чем за четверть века президентства. На этом пока делается основной акцент.

Крепкий хозяйственник

Белоруссия в мировом масштабе – страна небольшая, если судить по территории и количеству населения, однако Лукашенко – известный в мире политик. И не только за счет инициатив по урегулированию конфликта на востоке Украины, но и благодаря своей уверенной, непоколебимой позиции в международных отношениях. При этом чувство юмора у Лукашенко не отнять. Его не раз называли "последним диктатором Европы", а он с иронией просил этому "радоваться", раз он действительно последний и других, подобных ему, не будет.

Долгое время белорусский президент считался персоной нон грата в Евросоюзе – на него были наложены индивидуальные санкции, которые не позволяли осуществлять визиты в ЕС. Однако прошло время, ситуация изменилась, риторика Запада смягчилась, и Лукашенко начали приглашать на международные мероприятия в страны ЕС. Правда, сам президент туда особо не спешит, хотя и придерживается многовекторной политики. Разве что посетил с визитом Австрию осенью прошлого года.

Одна из главных "фишек" Лукашенко – это сельское хозяйство. Об этой теме он знает не понаслышке, поскольку в 1985 году окончил сельскохозяйственную академию. С тех пор много воды утекло, забот у высшего должностного лица немало. Однако несмотря на напряженный график, Лукашенко всегда лично инспектирует посевные и уборочные кампании, посещает предприятия и контролирует объемы производства сельхозпродукции. Важнейшим направлением в своей работе он считает обеспечение продовольственной безопасности республики и экспорт продукции за рубеж для привлечения валюты.

Также Лукашенко обменялся колкостями с конкурентом по президентской кампании и своим бывшим помощником Валерием Цепкало . Спор был посвящен и политике, и сельскому хозяйству одновременно.

"Застрельщиком" дискуссии выступил Цепкало, который в одном из интервью высказал мнение, что в 1994 году Лукашенко выбрали президентом справедливо. "И в то время он был действительно близок (народу – ред.), он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят, он был близок выходцам из деревень, потому что знал, сколько кур может покрывать петух. Это на самом деле было очень близко, это импонировало", - сказал Цепкало и добавил, что Белоруссии давно пора уходить от сельского уклада, ведь будущее не за этим.

Лукашенко перед оппонентом в долгу не остался. По его словам, Цепкало просто не понимает, что "количество и качество поросят не только зависит от свиноматки, это еще зависит от хряка". "И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята. И то - немного", - ответил президент на рассуждения Цепкало.

И упрямый политик

Лукашенко во все периоды своего президентства выступал убежденным сторонником сближения с Россией в рамках Союзного государства, Минск и Москва даже договорились подготовить и подписать около 30 "дорожных карт" по углублению интеграции. Однако в конце 2019 года эта тема "застопорилась" из-за споров по поставкам энергоносителей.

Так же как Лукашенко отстаивает вопросы суверенитета и независимости Белоруссии, он борется за скидки на поставки республике российских углеводородов. Например, белорусский лидер считает, что газ, который Белоруссия пока технически может покупать только из РФ, должен стоить гораздо дешевле – 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

Еще один камень преткновения - нефть: в последние годы Белоруссия закупала "черное золото" исключительно у российских компаний, однако в конце 2019 года возникли существенные ценовые разногласия, после которых Белоруссия начала диверсифицировать поставки сырья на два своих НПЗ, закупая его, в том числе, в Азербайджане, Саудовской Аравии, Норвегии и США с транспортировкой по морю. Хотя это и сложнее в плане логистики, но ничего не поделаешь: такую "железную" задачу перед чиновниками поставил президент.

От нового состава правительства он также потребовал искать другие рынки сбыта своего продовольствия, чтобы не "завязываться" в этом плане только на РФ.

Если же белорусскому лидеру кажется, что кто-то, в том числе братская Россия, посягает на белорусский суверенитет, он обязательно на эту тему выскажется. Например, раньше он утверждал, что в российском руководстве "намекают" на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, в то время как Минск "всегда требует равных условий", ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", - заявлял глава республики в феврале и подчеркивал, что выступает категорически против этого.

Лукашенко также отмечал, что его упрекают в срыве интеграции Минска и Москвы, несмотря на то, что он был ее инициатором, и жаловался, что в экономике на Белоруссию в России начинают "давить с разных сторон", даже запрещают показывать свое продовольствие на выставках.

Между тем президент с присущим ему юмором отмечал, что единое государство России и Белоруссии все же возможно, но только если "Россия вступит в состав Белоруссии", а президентом "этого объединенного государства" может стать и он сам.

Лукашенко неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Плюсы и минусы

Белорусский политолог Алексей Дзермант из плюсов за годы руководства Лукашенко страной отметил то, что "было построено сильное национальное государство, которое сохранило мир, территориальную целостность и на протяжении всех этих лет спокойно развивалось". "На фоне некоторых других стран, где случались и гражданские войны, и территориальные конфликты, это выглядит как реальное достижение", - сказал он РИА Новости.

Кроме того, среди белорусского населения в этот раз наблюдается небывалая политическая активность. У Лукашенко в президентской гонке остаются шесть конкурентов, в том числе довольно известные для Белоруссии личности – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий, бывший посол в США Валерий Цепкало. Правда, Цепкало, по данным ЦИК, не сумел собрать нужное число достоверных подписей для регистрации кандидатом, а потому, скорее всего, скоро выйдет из электоральной кампании. Еще один политический соперник – Бабарико – находится СИЗО КГБ в рамках уголовного "дела Белгазпромбанка", фигурантом которого является. Тем не менее, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК подали и Бабарико, и Цепкало. Сколько фамилий будет включено в избирательный бюллетень, решит ЦИК на заседании 14 июля.

Дзермант считает, что выборы пройдут в один тур. Он уверен, что в белорусском обществе сохраняется "ядровый электорат и поддержка действующего президента составляет в районе 45-50% плюс-минус 5%". По мнению эксперта, сейчас перед президентом и его предвыборным штабом стоит задача "мобилизовать тех, кто сомневается, либо как-то убедить тех, кто поддерживает оппонентов, в том, что все-таки сохранение курса и его преемственность – это гораздо более важно, чем какие-то революционные преобразования".

"Полагаю, что к 9 августа, скорее всего, поддержка (Лукашенко – ред.) составит более 60-65%. Это в том случае, если власть мобилизуется, продемонстрирует какие-то значимые успехи, а задел для этого есть. Скажем, запуск в Островце первого энергоблока атомной электростанции. То есть, в принципе, это возможно: один тур и более 60% голосов избирателей", - сказал он РИА Новости.

Впрочем, в случае, если Лукашенко переизберется и вступит в новый президентский срок, с большой долей вероятности в политике Белоруссии – внешней и внутренней - радикально ничего не изменится. Лукашенко всегда отличала последовательность и стабильность, этого у него не отнять.

Еще один позитивный момент, по мнению эксперта, заключается в сохранении Белоруссии как социального государства, которое ориентировано на интересы людей. "Я считаю это большим плюсом под воздействием изменившегося мира, где капитализм стал главенствующей идеологией… На этом и стоит, собственно говоря, власть действующего президента, на этом базируется поддержка населения", - заметил собеседник агентства.

Также Дзермант считает правильным курс Лукашенко на интеграцию с Россией. По словам эксперта, это "такой геополитический цивилизационный выбор, который руководитель сделал, и его поддержал народ". Он уточнил, что речь идет, в первую очередь, об экономической и военно-политической интеграции двух стран. Эксперт считает, что, находясь в союзе с Россией, Лукашенко умеет отстаивать национальные интересы Белоруссии, а значит, со своей задачей он справляется достаточно хорошо.

Дзермант назвал и три минуса, которые, по его мнению, присущи президентству первого и единственного белорусского лидера. Например, по его мнению, это "некоторая непоследовательность в экономической политике" республики. При этом аналитик не исключает, что такая ситуация может отражать "какую-то определенную разнонаправленность элит".

"Кто-то хочет либеральных реформ и активно за это агитирует и, в частности, многие нынешние претенденты в президенты. Но отсутствие какой-то четкой стратегии, программы, в том числе на будущее, особенно в экономике, является достаточно сильным основанием для беспокойства. Любой стране нужна реальная стратегия, целеполагание, и Беларуси в том числе", - сказал собеседник.

Также к минусам он отнес то, что Белоруссия постепенно утрачивает инициативу в интеграции с РФ, занимает не "проактивную, а реактивную позицию" и лишь отвечает на то, что предлагает российская сторона.

"Третий минус основывается на некоем внутреннем самоопределении. До сих пор непонятно, каким образом мы строим нашу национальную идентичность", - продолжил эксперт.

Он указал, что в белорусском обществе есть разные группы, например, кто-то видит белорусов европейским, прозападным сообществом, причем люди, которые придерживаются этой идеи, "достаточно активны и сильны в медийном плане". При этом эксперт обратил внимание, что Лукашенко в свое время пришел к власти с версией, не отрицающей советскую эпоху и позитивно воспринимающей интеграцию с Россией.

"Но складывается ощущение, что эта версия в последнее время теряет свою силу… Ей необходима тоже постоянная поддержка, динамика, и вот этого не хватает. То есть не хватает четкой идеологии идентичности, которая бы не отрицала все, что было сделано, а, наоборот, развивала и продолжала сделанное - и в экономике, и в политике, и во внешней политике, и в союзнических отношениях", - сказал Дзермант.

Шансы на новую победы

Нынешние президентские выборы, которые назначены на 9 августа, проходят в Белоруссии в непростых политических и социально-экономических условиях. Свой отпечаток накладывает ситуация с заболеваемостью коронавирусом: до сих пор непонятно, когда Белоруссия преодолеет эту проблему. А прийти к победе на выборах на позитивной волне гораздо проще, чем на волне неопределенности.