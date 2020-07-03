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В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после пропажи четырехлетнего мальчика в Туве, пока его мать выпивала с сожителем, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:08
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, происшествия

В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка

10:08 03.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после пропажи четырехлетнего мальчика в Туве, пока его мать выпивала с сожителем, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее сообщалось, что утром в четверг мать ребенка и сожитель пили спиртное, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Вечером женщина заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
В данный момент на месте происшествия работает следственная группа из числа наиболее опытных криминалистов управления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ТываПроисшествия
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