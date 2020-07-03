В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка

"Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.