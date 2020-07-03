В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после пропажи четырехлетнего мальчика в Туве, пока его мать выпивала с сожителем, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее сообщалось, что утром в четверг мать ребенка и сожитель пили спиртное, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Вечером женщина заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.
"Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
В данный момент на месте происшествия работает следственная группа из числа наиболее опытных криминалистов управления. Расследование уголовного дела продолжается.