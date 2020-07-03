Проверки газового оборудования возобновляются в жилых домах в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он напомнил, что ранее обходы были приостановлены из-за введения режима самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", – отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что график проверок размещен на официальном сайте "Мосгаза", также информацию можно уточнить по справочным телефонам организации.

Заместитель мэра предостерег москвичей от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом газовиков.

"К сожалению, такие случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить о том, что нужно проявлять бдительность и при возникновении малейших сомнений звонить в "Мосгаз" и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования", - отметил он.