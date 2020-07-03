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Проверки газового оборудования возобновляются в жилых домах в Москве
Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:06
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петр бирюков
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353
60
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петр бирюков, москва

Проверки газового оборудования возобновляются в жилых домах в Москве

10:06 03.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что ранее обходы были приостановлены из-за введения режима самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции.
"Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", – отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что график проверок размещен на официальном сайте "Мосгаза", также информацию можно уточнить по справочным телефонам организации.
Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово.
26 июня, 13:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Заместитель мэра предостерег москвичей от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом газовиков.
"К сожалению, такие случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить о том, что нужно проявлять бдительность и при возникновении малейших сомнений звонить в "Мосгаз" и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования", - отметил он.
Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения. На информационном стенде в подъезде и на сайтах компаний заранее размещаются соответствующие графики.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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