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Проверки газового оборудования возобновляются в жилых домах в Москве
Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:06
2020-07-03T10:06
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петр бирюков
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7 495 645-6601
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Специалисты "Мосгаза" с пятницы возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он напомнил, что ранее обходы были приостановлены из-за введения режима самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции.
"Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", – отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что график проверок размещен на официальном сайте "Мосгаза", также информацию можно уточнить по справочным телефонам организации.
Заместитель мэра предостерег москвичей от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом газовиков.
"К сожалению, такие случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить о том, что нужно проявлять бдительность и при возникновении малейших сомнений звонить в "Мосгаз" и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования", - отметил он.
Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения. На информационном стенде в подъезде и на сайтах компаний заранее размещаются соответствующие графики.