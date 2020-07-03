Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет

Иммунолог рассказал, какая реакция на вакцину от коронавируса опасна Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса. В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщил, что могло бы насторожить специалистов.

Он добавил, что SARS-CoV-2 невозможно уничтожить до момента появлениям вакцины, которой пока нет. Специалист напомнил, что "до сих пор мы не нашли вакцин против патогенных коронавирусов человека", именно поэтому "нам необходимо интегрировать SARS-CoV-2 в нашу повседневную жизнь".

"Мы должны начать жить с вирусом. Это означает, что мы должны понять, какие меры наиболее эффективны. Некоторые говорят, что это маски, другие выступают за ограничение контактов или запрещают массовые мероприятия. Но на данный момент мы точно этого не знаем. Изначально были приняты много разных мер быстро и одновременно. Теперь важно понять, что лучше всего блокирует вирус. Только когда мы это поймем, мы выйдет на правильный путь вперед", - считает вирусолог.