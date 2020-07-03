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Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Второй международной волны коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, не будет, так как есть основания утверждать, что данный вирус полностью не... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:05
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353
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хендрик штрик, воз, европа, общество

Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет

10:05 03.07.2020
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Врач обходит пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач обходит пациентов в реанимации . Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Второй международной волны коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, не будет, так как есть основания утверждать, что данный вирус полностью не исчезнет и станет одним из эндемических, постоянно присутствующих коронавирусов человека, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Я вижу это (отсутствие второй волны коронавирусной инфекции - ред.) как на национальном, так и на международном уровнях. Я хочу сказать, что я не ожидаю, что этот вирус исчезнет. SARS-CoV2 станет новым эндемическим коронавирусом. В настоящее время в мире насчитывается четыре эндемических коронавируса человека. Эти четыре вируса ответственны за 10-30% всех случаев заражения гриппом среди людей в Европе в зимние месяцы. В большинстве случаев эндемические коронавирусы человека вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Я думаю, что SARS-CoV-2 также развивается в эндемический коронавирус", - заявил Штрик.
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Он добавил, что SARS-CoV-2 невозможно уничтожить до момента появлениям вакцины, которой пока нет. Специалист напомнил, что "до сих пор мы не нашли вакцин против патогенных коронавирусов человека", именно поэтому "нам необходимо интегрировать SARS-CoV-2 в нашу повседневную жизнь".
"Мы должны начать жить с вирусом. Это означает, что мы должны понять, какие меры наиболее эффективны. Некоторые говорят, что это маски, другие выступают за ограничение контактов или запрещают массовые мероприятия. Но на данный момент мы точно этого не знаем. Изначально были приняты много разных мер быстро и одновременно. Теперь важно понять, что лучше всего блокирует вирус. Только когда мы это поймем, мы выйдет на правильный путь вперед", - считает вирусолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались. В настоящее время вакцины от SARS-CoV-2 не существует, многие страны мира ввели экстренные меры в связи с распространением заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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