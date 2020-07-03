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Росатом планирует начать добычу урана на новом месторождении в Бурятии
Уранодобывающее предприятие "Хиагда" (входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг АРМЗ) планирует в 2023 году начать добычу урана на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:02
республика бурятия
хиагда
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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РИА Новости
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353
60
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353
60
республика бурятия, хиагда, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Росатом планирует начать добычу урана на новом месторождении в Бурятии

10:02 03.07.2020
654
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча природного урана на месторождении в Бурятии
Добыча природного урана на месторождении в Бурятии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уранодобывающее предприятие "Хиагда" (входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг АРМЗ) планирует в 2023 году начать добычу урана на Дыбрынском месторождении в Бурятии, Роснедра согласовали технический проект разработки месторождения, сообщила пресс-служба "Хиагды".
"Начало строительства инфраструктуры и подготовка месторождения к освоению запланированы на 2022 год, начало добычных работ - на 2023 год", - говорится в сообщении.
Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр согласовала технический проект разработки Дыбрынского месторождения, представленный "Хиагдой", отмечается в сообщении.
Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается "Хиагдой" в Баунтовском районе Бурятии. Добыча будет производиться экологически щадящим способом скважинного подземного выщелачивания.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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В настоящее время "Хиагда" отрабатывает в Бурятии два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии нынешнего года. На 2020 год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.
Дыбрынское месторождение урана станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в 2019 году в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий.
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Республика БурятияХиагдаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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