https://ria.ru/20200703/1573830155.html
Росатом планирует начать добычу урана на новом месторождении в Бурятии
Уранодобывающее предприятие "Хиагда" (входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг АРМЗ) планирует в 2023 году начать добычу урана на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:02
2020-07-03T10:02
республика бурятия
хиагда
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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республика бурятия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154354/79/1543547958_0:50:3077:1781_1400x0_80_0_0_0600dd1c94b39850ceb66421bcb31ad1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, хиагда, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Уранодобывающее предприятие "Хиагда
" (входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом
" холдинг АРМЗ) планирует в 2023 году начать добычу урана на Дыбрынском месторождении в Бурятии
, Роснедра
согласовали технический проект разработки месторождения, сообщила пресс-служба "Хиагды".
"Начало строительства инфраструктуры и подготовка месторождения к освоению запланированы на 2022 год, начало добычных работ - на 2023 год", - говорится в сообщении.
Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр согласовала технический проект разработки Дыбрынского месторождения, представленный "Хиагдой", отмечается в сообщении.
Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается "Хиагдой" в Баунтовском районе Бурятии. Добыча будет производиться экологически щадящим способом скважинного подземного выщелачивания.
В настоящее время "Хиагда" отрабатывает в Бурятии два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии нынешнего года. На 2020 год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.
Дыбрынское месторождение урана станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в 2019 году в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий.