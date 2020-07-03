Росатом планирует начать добычу урана на новом месторождении в Бурятии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уранодобывающее предприятие " Уранодобывающее предприятие " Хиагда " (входит в горнорудный дивизион госкорпорации " Росатом " холдинг АРМЗ) планирует в 2023 году начать добычу урана на Дыбрынском месторождении в Бурятии Роснедра согласовали технический проект разработки месторождения, сообщила пресс-служба "Хиагды".

"Начало строительства инфраструктуры и подготовка месторождения к освоению запланированы на 2022 год, начало добычных работ - на 2023 год", - говорится в сообщении.

Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр согласовала технический проект разработки Дыбрынского месторождения, представленный "Хиагдой", отмечается в сообщении.

Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается "Хиагдой" в Баунтовском районе Бурятии. Добыча будет производиться экологически щадящим способом скважинного подземного выщелачивания.

В настоящее время "Хиагда" отрабатывает в Бурятии два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии нынешнего года. На 2020 год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.