В Филатовской больнице в Москве лечатся 450 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 950 пациентов, в том числе 450 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал о 425 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении была 1 тысяча человек.
"Сводка на утро 03.07.20. Всего на лечении: 979. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 942, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 450, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15, в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии - ред.): 148, на ИВЛ: 45", - написал Вечорко в соцсети Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписаны 118 человек, поступили 97.
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