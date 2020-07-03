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В Филатовской больнице в Москве лечатся 450 пациентов с коронавирусом
Более 950 пациентов, в том числе 450 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:00
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице в Москве лечатся 450 пациентов с коронавирусом

10:00 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 950 пациентов, в том числе 450 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал о 425 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении была 1 тысяча человек.
"Сводка на утро 03.07.20. Всего на лечении: 979. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 942, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 450, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15, в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии - ред.): 148, на ИВЛ: 45", - написал Вечорко в соцсети Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписаны 118 человек, поступили 97.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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