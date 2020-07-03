https://ria.ru/20200703/1573829814.html
Число больных COVID-19 в Воронежской области превысило восемь тысяч
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 151, общее число превысило 8 тысяч, сообщает правительство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:56
2020-07-03T09:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области
возросло на 151, общее число превысило 8 тысяч, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В пятницу, 3 июля, официально подтверждено заражение 151 человека в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 4338 пациентов. Умерли 47 человек.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С 22 июня в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.