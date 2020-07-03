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Число больных COVID-19 в Воронежской области превысило восемь тысяч
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 151, общее число превысило 8 тысяч, сообщает правительство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

Число больных COVID-19 в Воронежской области превысило восемь тысяч

09:56 03.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 151, общее число превысило 8 тысяч, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В пятницу, 3 июля, официально подтверждено заражение 151 человека в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 4338 пациентов. Умерли 47 человек.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С 22 июня в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
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Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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