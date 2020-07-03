В Находке задержали иностранное судно из-за долгов перед моряками

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Власти приморского порта Власти приморского порта Находка задержали судно Bourbon под флагом Либерии из-за долгов по зарплате перед украинскими моряками, сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

По его словам, в конце июня украинский экипаж судна Bourbon обратился в профком моряков Владивостока на подходе к Находке. Моряки сообщили о двухмесячной задолженности по заработной плате и хотели репатриироваться.

"Касательно трехмесячной задолженности старшего механика ему было рекомендовано написать письменное заявление, как и на списание в связи с окончанием контракта остальным членам экипажа. Капитану порта были направлены обращения экипажа с требованием о списании и выплате задолженности по заработной плате. Второго июля судно задержали до полной выплаты долгов экипажу", - сказал Осичанский.

По его словам, сегодня на судне должна закончиться погрузка, и оно будет стоять до тех пор, пока морякам не выплатят долги. Осичанский отметил, что точную сумму долга пока не удалось уточнить, но, по предварительным подсчетам, она составляет не менее 60-80 тысяч долларов.