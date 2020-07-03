Экс-президентам Панамы запретили покидать страну

"В деле Odebrecht прокуратура по делам о коррупции постановила препятствовать выезду из страны ... одному из экс-президентов. В случаи с другим экс-президентом прокуратура по делам, связанным с организованной преступностью, постановила препятствовать его выезду из страны по делу New Business", - говорится в сообщении ведомства. При этом они должны отчитываться в прокуратуру каждый месяц.