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Экс-президентам Панамы запретили покидать страну
Бывшим президентам Панамы Хуану Карлосу Вареле и Рикардо Мартинелли, проходящим по коррупционным делам Odebrecht и New Business, запретили покидать страну,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:53
odebrecht
панама
рикардо мартинелли
petrobras
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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odebrecht, панама, рикардо мартинелли, petrobras, в мире

Экс-президентам Панамы запретили покидать страну

09:53 03.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на столицу Панамы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывшим президентам Панамы Хуану Карлосу Вареле и Рикардо Мартинелли, проходящим по коррупционным делам Odebrecht и New Business, запретили покидать страну, сообщается в Twitter генпрокуратуры страны.
"В деле Odebrecht прокуратура по делам о коррупции постановила препятствовать выезду из страны ... одному из экс-президентов. В случаи с другим экс-президентом прокуратура по делам, связанным с организованной преступностью, постановила препятствовать его выезду из страны по делу New Business", - говорится в сообщении ведомства. При этом они должны отчитываться в прокуратуру каждый месяц.
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Ранее сообщалось, что в четверг бывшие президенты Панамы прибыли в штаб-квартиру специализированной антикоррупционной прокуратуры для допроса в рамках дел Odebrecht и New Business.
Позднее стало известно, что прокуратура выдвинула обвинения против обоих экс-президентов в отмывании денежных средств.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
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OdebrechtПанамаРикардо МартинеллиPetrobrasВ мире
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