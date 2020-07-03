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В Кургане произошло ДТП с автобусом
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с легковой автомашиной в Кургане, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия

В Кургане произошло ДТП с автобусом

09:52 03.07.2020 (обновлено: 10:10 03.07.2020)
257
© Фото : МЧС РоссииДТП в Кургане
ДТП в Кургане
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с легковой автомашиной в Кургане, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
"На перекрестке улиц Климова и Кирова столкнулись автобус ПАЗ, маршрут 53 и легковой автомобиль Honda Integra", - сказал собеседник агентства.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
05:05
Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
По его словам, в автобусе пострадали два человека, еще двое в Honda Integra. К ликвидации последствий ДТП привлекались четыре человека и одна единица техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КурганПроисшествия
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