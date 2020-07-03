Индия передала Сирии десять тонн медпомощи, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Индия передала Сирии 10 тонн медицинской помощи, груз прибыл в международный аэропорт Дамаска на борту рейса сирийских государственных авиалиний, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
"Десять тонн медицинской помощи из Индии прибыла на борту самолета сирийской авиакомпании (Syrian air), прибывшего из Нью-Дели вместе с сирийскими студентами", - пишет издание.
Рейс встречали в международном аэропорту Дамаска замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад и посол Индии в арабской республике.
Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлейфави в интервью РИА Новости рассказал о намерениях сирийских властей подписать в ближайшее время контракты с Индией в сфере здравоохранения. Также, по его словам, Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом. В настоящее время идет обсуждение их поставки в Сирию.
В Сирии с июня наблюдаются проблемы с производством лекарств из-за нехватки компонентов. Связано это с новыми санкциями США в отношении САР. Дамаск во избежании дефицита проводит переговоры с Индией, Китаем, Россией, Ираном и рядом других стран о поставках альтернативных лекарств или компонентов для их производства в самой Сирии.