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Индия передала Сирии десять тонн медпомощи, сообщили СМИ
Индия передала Сирии 10 тонн медицинской помощи, груз прибыл в международный аэропорт Дамаска на борту рейса сирийских государственных авиалиний, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:48
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фейсал микдад
сирия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, фейсал микдад, сирия, индия, в мире

Индия передала Сирии десять тонн медпомощи, сообщили СМИ

09:48 03.07.2020
449
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Индия передала Сирии 10 тонн медицинской помощи, груз прибыл в международный аэропорт Дамаска на борту рейса сирийских государственных авиалиний, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
"Десять тонн медицинской помощи из Индии прибыла на борту самолета сирийской авиакомпании (Syrian air), прибывшего из Нью-Дели вместе с сирийскими студентами", - пишет издание.
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Рейс встречали в международном аэропорту Дамаска замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад и посол Индии в арабской республике.
Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлейфави в интервью РИА Новости рассказал о намерениях сирийских властей подписать в ближайшее время контракты с Индией в сфере здравоохранения. Также, по его словам, Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом. В настоящее время идет обсуждение их поставки в Сирию.
В Сирии с июня наблюдаются проблемы с производством лекарств из-за нехватки компонентов. Связано это с новыми санкциями США в отношении САР. Дамаск во избежании дефицита проводит переговоры с Индией, Китаем, Россией, Ираном и рядом других стран о поставках альтернативных лекарств или компонентов для их производства в самой Сирии.
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