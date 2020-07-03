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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:48
ситуация в днр и лнр
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:48 03.07.2020
117
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике пять мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 17 единиц", - добавил представитель ведомства.
Леонид Кравчук
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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