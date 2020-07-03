https://ria.ru/20200703/1573829343.html
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:48
2020-07-03T09:48
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
донбасс
донецкая народная республика
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905799_200:554:2856:2048_1400x0_80_0_0_69f06313f74aebe89e750465c73e19c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире