В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали пять членов экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в ФСБ.
По данным следствия, они вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства — халифата.
© ФСБ РФСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*
© ФСБ РФ
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*
При обыске у "такфиритов"* нашли 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
Сейчас задержанные дают признательные показания.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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