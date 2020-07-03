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В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат
В Карачаево-Черкесии задержали пять членов экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:34
карачаево-черкесская республика (кчр)
северный кавказ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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Молодцы чекисты!
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Мне вот интересно, кто дизы ставит? Сочувствующие что ли? Ребята(из ФСБ) возьмите на заметку!
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северный кавказ
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии. Кадры ФСБ
Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии. Кадры ФСБ
2020-07-03T09:44
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карачаево-черкесская республика (кчр), северный кавказ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат

09:44 03.07.2020 (обновлено: 10:34 03.07.2020)
2854
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали пять членов экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в ФСБ.
По данным следствия, они вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства — халифата.
© ФСБ РФСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников экстремистского религиозного объединения Ат-Такфир Валь-Хиджра*
© ФСБ РФ
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*
При обыске у "такфиритов"* нашли 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
Сейчас задержанные дают признательные показания.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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18024143
Обсудить 9
Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Северный КавказФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!
3 июля, 09:51
Егор Панкратов
24150004
Мне вот интересно, кто дизы ставит? Сочувствующие что ли? Ребята(из ФСБ) возьмите на заметку!
3 июля, 10:51
ccortana.ivanov
490000
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