Минобороны Японии впервые проведет аукцион для пополнения бюджета

ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны Японии решило провести первый в своей истории аукцион для того, чтобы получить дополнительные средства в бюджет, заявил на пресс-конференции министр обороны страны Таро Коно.
Несмотря на то, что оборонный бюджет Японии растет восьмой год подряд и составляет 5,3 триллиона иен (49 миллиардов долларов), в сложных финансовых условиях в стране министерство решило внести свой вклад в дело пополнения бюджета.
"Министр финансов Таро Асо сказал нам подумать о том, как раздобыть денег в бюджет, я надеюсь, что в будущем мы сможем получить средств хотя бы на один истребитель F-35. Все средства поступят в казну государства, но думаю, что усилия министерства обороны учтут с точки зрения (выделения) бюджета", - приводит слова министра телеканал NHK.
Аукцион пройдет в конце июля. На торги будут выставлены штурвал от списанного в марте тренировочного корабля "Ямаюки" военно-морских сил самообороны, ручка управления от двухмоторного транспортного самолета Kawasaki C-1 1971 года, военно-воздушные силы поделятся кислородной маской и шлемом пилота. Всего будет выставлено 30 предметов. Как ожидается, на аукционе будет присутствовать министр обороны.
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