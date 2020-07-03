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Минобороны Японии впервые проведет аукцион для пополнения бюджета
Министерство обороны Японии решило провести первый в своей истории аукцион для того, чтобы получить дополнительные средства в бюджет, заявил на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:43
таро коно
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353
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таро коно, таро асо, kawasaki, министерство обороны японии, f-35, япония, в мире

Минобороны Японии впервые проведет аукцион для пополнения бюджета

09:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны Японии решило провести первый в своей истории аукцион для того, чтобы получить дополнительные средства в бюджет, заявил на пресс-конференции министр обороны страны Таро Коно.
Несмотря на то, что оборонный бюджет Японии растет восьмой год подряд и составляет 5,3 триллиона иен (49 миллиардов долларов), в сложных финансовых условиях в стране министерство решило внести свой вклад в дело пополнения бюджета.
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"Министр финансов Таро Асо сказал нам подумать о том, как раздобыть денег в бюджет, я надеюсь, что в будущем мы сможем получить средств хотя бы на один истребитель F-35. Все средства поступят в казну государства, но думаю, что усилия министерства обороны учтут с точки зрения (выделения) бюджета", - приводит слова министра телеканал NHK.
Аукцион пройдет в конце июля. На торги будут выставлены штурвал от списанного в марте тренировочного корабля "Ямаюки" военно-морских сил самообороны, ручка управления от двухмоторного транспортного самолета Kawasaki C-1 1971 года, военно-воздушные силы поделятся кислородной маской и шлемом пилота. Всего будет выставлено 30 предметов. Как ожидается, на аукционе будет присутствовать министр обороны.
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Таро КоноТаро АсоKawasakiМинистерство обороны ЯпонииF-35ЯпонияВ мире
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