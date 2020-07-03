https://ria.ru/20200703/1573829024.html
Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:40
2020-07-03T09:40
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мосгоризбирком
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786266_0:0:3127:1760_1400x0_80_0_0_30606f9b1b293066225a8dbfca7cf817.jpg
https://ria.ru/20200702/1573763632.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786266_0:0:3127:1760_1400x0_80_0_0_30606f9b1b293066225a8dbfca7cf817.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786266_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f5d97804908a6cec21219386c690b0d3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786266_317:0:2364:2047_1400x0_80_0_0_683a8e73a328ea1631aa54e0190c3892.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгоризбирком, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве
сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
Ранее СМИ сообщили о том, что у главы одной из участковых комиссий в Северном Тушино в день голосования по поправке в Конституцию РФ обнаружили коронавирус, но участок закрывать не стали.
Реут отметил, что председатель УИК сдавала тест заранее, до начала работы комиссии, а также еще раз в процессе работы - результаты были отрицательными.
"Последний тест на инфекцию она сдала накануне дня голосования, 30 июня, он оказался положительным. В середине дня 1 июля ей позвонили из Роспотребнадзора
и сказали об этом. Она тут же уехала с участка домой. Собственно говоря, подобная ситуация не выглядит странной на фоне пандемии или чем-то из ряда вон выходящим. Мы, естественно, были готовы и к такому развитию событий: участок продезинфицирован, проветрен, очищены контактные поверхности", - рассказал зампред Мосгоризбиркома.
Он отметил, что, как и положено, в течение всего времени на участке обеспечивалось санитарное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты - все в соответствии с установками Роспотребнадзора.
"Риски, если и были, то мы свели их к абсолютному минимуму, как и обещали ранее. Желаем нашей уважаемой коллеге скорейшего выздоровления. Хочу добавить, что внешних признаков заболевания не было, иначе мы бы просто не допустили ее к работе", - сказал Реут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.