Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава одной из участковых избирательных комиссий в Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут , отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

Ранее СМИ сообщили о том, что у главы одной из участковых комиссий в Северном Тушино в день голосования по поправке в Конституцию РФ обнаружили коронавирус, но участок закрывать не стали.

Реут отметил, что председатель УИК сдавала тест заранее, до начала работы комиссии, а также еще раз в процессе работы - результаты были отрицательными.

"Последний тест на инфекцию она сдала накануне дня голосования, 30 июня, он оказался положительным. В середине дня 1 июля ей позвонили из Роспотребнадзора и сказали об этом. Она тут же уехала с участка домой. Собственно говоря, подобная ситуация не выглядит странной на фоне пандемии или чем-то из ряда вон выходящим. Мы, естественно, были готовы и к такому развитию событий: участок продезинфицирован, проветрен, очищены контактные поверхности", - рассказал зампред Мосгоризбиркома.

Он отметил, что, как и положено, в течение всего времени на участке обеспечивалось санитарное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты - все в соответствии с установками Роспотребнадзора.

"Риски, если и были, то мы свели их к абсолютному минимуму, как и обещали ранее. Желаем нашей уважаемой коллеге скорейшего выздоровления. Хочу добавить, что внешних признаков заболевания не было, иначе мы бы просто не допустили ее к работе", - сказал Реут.