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Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:40
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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дмитрий реут , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгоризбирком, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом

09:40 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
Ранее СМИ сообщили о том, что у главы одной из участковых комиссий в Северном Тушино в день голосования по поправке в Конституцию РФ обнаружили коронавирус, но участок закрывать не стали.
Реут отметил, что председатель УИК сдавала тест заранее, до начала работы комиссии, а также еще раз в процессе работы - результаты были отрицательными.
"Последний тест на инфекцию она сдала накануне дня голосования, 30 июня, он оказался положительным. В середине дня 1 июля ей позвонили из Роспотребнадзора и сказали об этом. Она тут же уехала с участка домой. Собственно говоря, подобная ситуация не выглядит странной на фоне пандемии или чем-то из ряда вон выходящим. Мы, естественно, были готовы и к такому развитию событий: участок продезинфицирован, проветрен, очищены контактные поверхности", - рассказал зампред Мосгоризбиркома.
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
Вчера, 01:52Голосование по поправкам в Конституцию
В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках
Он отметил, что, как и положено, в течение всего времени на участке обеспечивалось санитарное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты - все в соответствии с установками Роспотребнадзора.
"Риски, если и были, то мы свели их к абсолютному минимуму, как и обещали ранее. Желаем нашей уважаемой коллеге скорейшего выздоровления. Хочу добавить, что внешних признаков заболевания не было, иначе мы бы просто не допустили ее к работе", - сказал Реут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосгоризбиркомФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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