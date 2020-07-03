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Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего жителя Бугульмы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:37
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика татарстан (татарстан), происшествия

Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком

09:40 03.07.2020 (обновлено: 11:37 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего жителя Бугульмы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", — сказал собеседник агентства. По его словам, решение принято в связи с наличием процессуальных нарушений.
По информации прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал, а позже заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.
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Бугульминский районный суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя недоказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.
Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку, как отмечала прокуратура, в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана.
Автомобиль Прокуратуры России
1 июля, 08:26
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931104378
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