Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего жителя Бугульмы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", — сказал собеседник агентства. По его словам, решение принято в связи с наличием процессуальных нарушений.

По информации прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал, а позже заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.

Бугульминский районный суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя недоказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.