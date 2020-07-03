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Додон намерен встретиться с лидером ПМР в июле
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что его встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским состоится в РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:39
вадим красносельский
игорь додон
приднестровская молдавская республика
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вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, тирасполь, в мире

Додон намерен встретиться с лидером ПМР в июле

09:39 03.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
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Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что его встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским состоится в конце июля, одной из тем для обсуждения станет проблема передвижения жителей через Днестр.
Ранее представители молдавских властей жаловались, что Тирасполь в одностороннем порядке установил на въезде в Приднестровье 37 контрольно-пропускных пунктов, что, по мнению Кишинева, мешает передвижению людей с одного берега Днестра на другой.
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"В конце июля у нас будет встреча, это подтвердила пресс-служба Красносельского. Желательно к этой встрече найти решение по вопросу незаконных пунктов контроля. Мы категорически не согласны и не можем быть согласны с незаконными пунктами контроля, которые установлены по периметру Приднестровья, их около 37", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
По словам президента Молдавии, во время встречи речь также пойдет о восстановлении телефонной связи между берегами Днестра и проблемах в банковском секторе. Додон отметил, что в ближайшее время у него состоится еще один телефонный разговор с Красносельским.
За последние три года Додон и Красносельский встречались семь раз, их последняя встреча состоялась в октябре прошлого года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Вадим КрасносельскийИгорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияТираспольВ мире
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