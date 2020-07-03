Додон намерен встретиться с лидером ПМР в июле

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что его встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским состоится в конце июля, одной из тем для обсуждения станет проблема передвижения жителей через Днестр.
"В конце июля у нас будет встреча, это подтвердила пресс-служба Красносельского. Желательно к этой встрече найти решение по вопросу незаконных пунктов контроля. Мы категорически не согласны и не можем быть согласны с незаконными пунктами контроля, которые установлены по периметру Приднестровья, их около 37", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
По словам президента Молдавии, во время встречи речь также пойдет о восстановлении телефонной связи между берегами Днестра и проблемах в банковском секторе. Додон отметил, что в ближайшее время у него состоится еще один телефонный разговор с Красносельским.
За последние три года Додон и Красносельский встречались семь раз, их последняя встреча состоялась в октябре прошлого года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.