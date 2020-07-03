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Часть европейских специалистов по спискам АЕБ уже вернулись в Россию
Ряд европейских специалистов, ранее включенных в список Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), вернулись в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:00
тадзио шиллинг
ассоциация европейского бизнеса
михаил мишустин
татьяна голикова
москва
lufthansa
в мире
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РИА Новости
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353
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тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса, михаил мишустин, татьяна голикова, москва, lufthansa , в мире

Часть европейских специалистов по спискам АЕБ уже вернулись в Россию

10:00 03.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ряд европейских специалистов, ранее включенных в список Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), вернулись в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава бизнес-объединения Тадзио Шиллинг.
В конце июня АЕБ сообщила, что более 190 европейских бизнесменов и члены их семей получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в РФ – соответствующий список утвердило правительство. Новый список высококвалифицированных специалистов вышел в дополнение к ранее одобренному списку от 29 мая, в который вошли 57 человек. Некоторые из них уже прибыли в Москву в первых числах июня, а также спецрейсами авиакомпании Lufthansa из Франкфурта 11 и 25 июня.
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"Это действительно была большая работа. Сначала мы хотели, чтобы нашелся общий режим для всех держателей виз высококвалифицированного специалиста (ВКС). К сожалению, учитывая эпидемиологическую ситуацию в правительстве нам сообщили, что они понимают проблему, но на данный момент невозможно снять эти ограничения и открыть границу для ВКС в обычном формате, однако есть возможность для технических специалистов и держателей виз ВКС, которые критически важны для функционирования бизнеса, получить индивидуальные разрешения. На этой базе мы обратились в правительство со списком, в нем было порядка 60 человек. Он был одобрен вице-премьером Татьяной Голиковой 29 мая", - поделился Шиллинг.
"Во второй список вошли более 190 европейских бизнесменов, которым разрешен въезд на территорию России в индивидуальном порядке при условии соблюдения 14-дневного карантина по прибытии. На сегодняшний день многие из них уже прибыли в Москву", - продолжил он.
Глава АЕБ сообщил, что объединение продолжает диалог с правительством уже в рамках подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения о смягчении ограничений на въезд ВКС, имеющих разрешение на работу в России. "Искренне надеемся, что результат нашей скоординированной работы будет еще более впечатляющим", - заключил Шиллинг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России. 21 февраля 2019
21 февраля 2019, 15:54
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Тадзио ШиллингАссоциация европейского бизнесаМихаил МишустинТатьяна ГоликоваМоскваLufthansaВ мире
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