Часть европейских специалистов по спискам АЕБ уже вернулись в Россию

"Во второй список вошли более 190 европейских бизнесменов, которым разрешен въезд на территорию России в индивидуальном порядке при условии соблюдения 14-дневного карантина по прибытии. На сегодняшний день многие из них уже прибыли в Москву", - продолжил он.