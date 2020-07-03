В России снизилось число пациентов с наркозависимостью

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года почти в 1,5 раза, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Синдром зависимости от наркотических веществ: 2010 год – 350 936, 2019 год – 236 214", - говорится в сборнике.