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В России снизилось число пациентов с наркозависимостью
Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года почти в 1,5 раза, следует из данных статистического сборника... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:35
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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россия
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В России снизилось число пациентов с наркозависимостью

09:35 03.07.2020
142
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМедсестры транспортируют пациента
Медсестры транспортируют пациента
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года почти в 1,5 раза, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Синдром зависимости от наркотических веществ: 2010 год – 350 936, 2019 год – 236 214", - говорится в сборнике.
Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ из расчета на 100 тысяч населения в 2010 году в России составляла 246,5, в 2019 – 160,9, уточняется в документе.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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