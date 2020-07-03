https://ria.ru/20200703/1573828752.html
В России снизилось число пациентов с наркозависимостью
Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года почти в 1,5 раза, следует из данных статистического сборника... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:35
2020-07-03T09:35
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://ria.ru/20200626/1573502485.html
1
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152422/77/1524227767_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_679626df811a84bba78c0d4fb17c97e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года почти в 1,5 раза, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Синдром зависимости от наркотических веществ: 2010 год – 350 936, 2019 год – 236 214", - говорится в сборнике.
Количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ из расчета на 100 тысяч населения в 2010 году в России составляла 246,5, в 2019 – 160,9, уточняется в документе.