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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573828723.html
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Существует особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение, заявил главный инфекционист США, директор Национального института... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса

09:34 03.07.2020 (обновлено: 11:31 03.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Существует особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение, заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", — сказал он в интервью газете Journal of the American Medical Association.

Инфекционист отметил, что исследования этой мутации еще не закончены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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