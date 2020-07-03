https://ria.ru/20200703/1573828591.html
В Подмосковье от COVID-19 вылечились почти 600 пациентов за сутки
Почти 600 пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:31
2020-07-03T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)