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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье от COVID-19 вылечились почти 600 пациентов за сутки
Почти 600 пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)

В Подмосковье от COVID-19 вылечились почти 600 пациентов за сутки

09:31 03.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 600 пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 596 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
За время пандемии в регионе вылечили от коронавируса 37 398 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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