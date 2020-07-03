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Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов
Япония заявила протест Китаю из-за вторжения его кораблей в территориальные воды в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:32
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ёсихидэ суга, япония, сша, токио, в мире

Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов

09:32 03.07.2020
673
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку
© AP Photo / Xinhua, Fil
Острова Сенкаку . Архивное фото
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Япония заявила протест Китаю из-за вторжения его кораблей в территориальные воды в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).
"По дипломатическим каналам между Токио и Пекином был заявлен решительный протест. Мы требуем, чтобы эти действия по приближению к японским рыболовецким судам были прекращены, а корабли вышли из территориальных вод", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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По сообщению агентства Киодо, в четверг два китайских патрульных корабля появились в районе островов Сенкаку. Затем они предприняли попытку вплотную приблизиться к японскому рыболовецкому судну, попытка была пресечена патрульным кораблем японской службы безопасности на море, который встал между рыболовецким судном и китайскими кораблями. Корабли до утра пятницы оставались в японских территориальных водах, сообщило Киодо. В пятницу два корабля КНР были замечены с внешней стороны территориальных вод, в так называемой прилежащей зоне, один из них оснащен водяной пушкой, говорится в сообщении агентства.
Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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Ёсихидэ СугаЯпонияСШАТокиоВ мире
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